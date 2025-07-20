Місцеві мешканці мають знати про введення графіка відключень газу на тиждень з 21 до 27 липня в Дніпропетровській області.

Графік відключення газу на тиждень з 21 до 27 липня в Дніпропетровській області пов’язаний з проведенням планових ремонтних робіт на газових мережах, повідомляє Politeka.

Як інформує місцева філія «Газмереж», тимчасово буде припинено газопостачання у кількох населених пунктах регіону.

Графік відключення газу на тиждень з 21 до 27 липня в Дніпропетровській області передбачає, що у місті Підгородне 22.07 блакитного палива не буде за адресами Івана Франка, 1, 1а, 5, 9, 15, 19, 25, 27, 29, 33, 33а, 37, 37б, 41, 42, 46а, 52, 54, 55, 65, 69.

Це цілий ряд будинків, тож мешканцям слід заздалегідь підготуватися. Наступного дня, 23.07, незручності торкнуться села Сурсько-Литовське, вулиця Нова, будинки 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9.

Ці незручності пов’язані з масштабними роботами на газових мережах, які вкрай необхідні для забезпечення безпечного і стабільного газопостачання у майбутньому.

Також повідомляють про тимчасове припинення розподілу в Магдалинівській селищній громаді. У зв’язку з виконанням газонебезпечних робіт там планується зупинка подачі для 644 споживачів приватного сектору і одного промислового підприємства. Роботи будуть проходити з 21.07 по 25.07 у визначені години – з 9 до 16 години.

Отже, попри те, що графік відключення газу на тиждень з 21 до 27 липня в Дніпропетровській області створює певні незручності для мешканців, це важливо для безпеки та стабільного постачання в подальшому.

Фахівці місцевої філії «Газмереж» обіцяють, що зроблять все можливе, щоб відновити подачу блакитного палива у встановлені терміни.

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