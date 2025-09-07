Графік відключення світла на тиждень з 8 по 14 вересня в Чернігівській області включає повідомлення про проведення ремонтних робіт у кількох населених пунктах, повідомляє Politeka.

12.08.2025 у місті Остер з 09:00 до 18:00 триватиме планове відключення через роботи на повітряній лінії. Під дію потраплять вулиці: А.О. Грановського 27; Героїв 66-ї бригади 2, 4; Левка Лук’яненка 22–47; Ярослава Мудрого 77–126.

13.08.2025 з 09:00 до 18:00 тимчасово знеструмлять села Жуківщина, Кошани, Крені, Романьки та частину міста Остер. У Жуківщині це Лісова, Набережна, Центральна. У Кошанах – Козацька, Лесі Українки, Миру, Польова, Садова, Франка, Центральна, Червонопартизанська, Шкільна, а також провулки Квітневий, Лісовий, Шкільний. У Кренях – Івана Франка. В Острі – Татарівська. У Романьках – Зелена, Миру, Молодіжна, Польова.

14.08.2025 планувалося припинення електропостачання у селі Пархимів з 09:00 до 19:00 на вулиці Травневій 34. Однак захід було скасовано.

Таким чином, мешканці громад отримали завчасне попередження про графік та адреси, де протягом зазначених днів не буде електропостачання. Це дозволяє планувати власні справи з урахуванням технічних обмежень. У переліку вказано всі вулиці та конкретні номери будинків, які залишаться без живлення у визначений період.

Надана інформація узагальнює графік відключення світла на тиждень з 8 по 14 вересня в Чернігівській області, що охоплює місто Остер та навколишні села, де заплановано технічні заходи.

Жителів просять уважно ознайомитися з адресами, аби підготуватися до можливих незручностей.

