График отключения света на неделю с 8 по 14 сентября в Черниговской области включает уведомление о проведении ремонтных работ в нескольких населенных пунктах, сообщает Politeka.
12.08.2025 в городе Остер с 09:00 до 18:00 продлится плановое отключение из-за работы на воздушной линии. Под действие попадут улицы: А.А. Грановского 27; Героев 66-й бригады 2, 4; Левко Лукьяненко 22–47; Ярослава Мудрого 77-126.
13.08.2025 с 09:00 до 18:00 временно обесточат села Жуковщина, Кошаны, Крени, Романьки и часть города Остер. В Жуковщине это Лесная, Набережная, Центральная. В Кошанах – Казацкая, Леси Украинки, Мира, Полевая, Садовая, Франко, Центральная, Краснопартизанская, Школьная, а также переулки Апрельский, Лесной, Школьный. В Кренях – Ивана Франко. В Остре – Татаровская. В Романьках – Зеленая, Мира, Молодежная, Полевая.
14.08.2025 планировалось прекращение электроснабжения в селе Пархимов с 09:00 до 19:00 на улице Майской 34. Однако мероприятие было отменено.
Таким образом, жители общин получили заблаговременное предупреждение о графике и адресах, где в течение указанных дней не будет электроснабжения. Это позволяет планировать свои дела с учетом технических ограничений. В списке указаны все улицы и конкретные номера домов, которые останутся без питания в указанный период.
Представленная информация обобщает график отключения света на неделю с 8 по 14 сентября в Черниговской области, охватывающий город Остер и окрестные села, где запланированы технические мероприятия.
Жителей просят внимательно ознакомиться с адресами, чтобы подготовиться к возможным неудобствам.
