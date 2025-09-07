Такі випадки можуть викликати дефіцит продуктів у Кіровоградській області та ще більше підвищити ціни.

Дефіцит продуктів у Кіровоградській області може спричинити значне підвищення вартості хліба найближчими місяцями, повідомляє Politeka.

Мешканці регіону вже готуються до можливого збільшення цін на основний продукт харчування.

За оцінками експертів, середня вартість звичайного пшеничного батона може досягти 55 гривень, що приблизно на 20–25% перевищує нинішні показники. Головним чинником здорожчання називають зростання витрат на пальне, яке безпосередньо впливає на логістику: як транспортування сировини, так і доставку готових виробів у торговельні точки.

Іван Ус, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, зазначає, що Україна має достатні обсяги пшениці та потужності для випікання хліба, проте тарифи на транспорт залишаються ключовим елементом у формуванні кінцевої ціни. Поступове збільшення витрат на пальне відчутно впливає на роздрібні розцінки хлібобулочних виробів.

Додаткову загрозу стабільності ринку створюють надзвичайні події, зокрема руйнування хлібозаводів або логістичної інфраструктури під час ракетних атак російської федерації. Такі випадки можуть викликати дефіцит продуктів у Кіровоградській області та ще більше підвищити ціни.

Станом на початок серпня 2025 року середні роздрібні ціни на хліб в Україні були такими: батон «Рум’янець» нарізний вагою 450 грамів — 27,90 грн; пшеничний 600–650 грамів — 42,99–44,72 грн; житній «Бородинський» 300 грамів — 44,90 грн. Підвищення до 55 гривень створить відчутне навантаження на сімейні бюджети.

Експерти попереджають, що зростання вартості хлібобулочних виробів стане сигналом для покупців і може вплинути на загальний рівень витрат домогосподарств у найближчі місяці.

