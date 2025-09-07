Такие случаи могут вызвать дефицит продуктов в Кировоградской области и повысить цены.

Дефицит продуктов в Кировоградской области может повлечь за собой значительное повышение стоимости хлеба в ближайшие месяцы, сообщает Politeka.

Жители региона готовятся к возможному увеличению цен на основной продукт питания.

По оценкам экспертов, средняя стоимость обычного пшеничного батона может достигнуть 55 гривен, что примерно на 20–25% превышает нынешние показатели. Главным фактором удорожания называют рост расходов на топливо, непосредственно влияющий на логистику: как транспортировку сырья, так и доставку готовых изделий в торговые точки.

Иван Усс, главный консультант Национального института стратегических исследований, отмечает, что у Украины есть достаточные объемы пшеницы и мощности для выпечки хлеба, однако тарифы на транспорт остаются ключевым элементом в формировании конечной цены. Постепенное увеличение расхода топлива ощутимо влияет на розничные расценки хлебобулочных изделий.

Дополнительную угрозу стабильности рынка создают чрезвычайные события, в частности, разрушение хлебозаводов или логистической инфраструктуры во время ракетных атак российской федерации. Такие случаи могут вызвать дефицит продуктов в Кировоградской области и повысить цены.

По состоянию на начало августа 2025 года средние розничные цены на хлеб в Украине были такими: батон «Румянец» нарезной весом 450 граммов – 27,90 грн; пшеничный 600-650 граммов - 42,99-44,72 грн; ржаной «Бородинский» 300 граммов – 44,90 грн. Повышение до 55 гривен создаст ощутимую нагрузку на семейные бюджеты.

Эксперты предупреждают, что рост стоимости хлебобулочных изделий станет сигналом покупателям и может повлиять на общий уровень расходов домохозяйств в ближайшие месяцы.

Источник: AgroWeek

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Кировоградской области: какая ситуация на рынке.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для пенсионеров в Кировоградской области: украинцам объяснили, на что можно потратить выплаты.

Как сообщала Politeka, Дефицит продуктов в Кировоградской области: как саранча повлияет на цены в магазинах.