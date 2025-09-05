Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Миколаївській області все ще надається окремим групам населення, тож розповідаємо про це детальніше.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Миколаївській області дає можливість отримати підтримку у ремонті житла тим, чиї оселі постраждали через війну, повідомляє Politeka.

Як йдеться на офіційній Фейсбук-сторінці, благодійний фонд Карітас Миколаїв УГКЦ реалізує проєкт "Комплексна підтримка евакуйованих, внутрішньо переміщених осіб та постраждалих від війни громад", в рамках якого можна відновити дім, що залишився придатним для проживання.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Миколаївській області охоплює облцентр та район, за винятком Куцурубської та Очаківської громад з міркувань безпеки.

В рамках проєкту планується виконати полагодити 70 домівок. Підтримку можуть отримати домогосподарства, оселя яких зазнала пошкоджень після 24 лютого 2022 року, є придатною для проживання та якщо заявники втратили джерело доходу або їхній середній дохід становить менше 6318 гривень на особу.

Ремонтні роботи охоплюють тепловий контур помешкання. Працюватимуть над вікнами, дверима та покрівлею. Участь можуть брати родини та окремі особи, які відповідають одному або кільком критеріям вразливості.

Серед них одинокі матері, батьки або опікуни дітей до 18 років, вагітні жінки та матері з дітьми до трьох років, багатодітні родини, члени родини з інвалідністю або важким/хронічним захворюванням, а також самотні люди старші за 55 років або домогосподарства з одного чи двох літніх людей без підтримки родини.

Для отримання гуманітарної допомоги для пенсіонерів та інших категорій у Миколаївській області, потрібно надати паспорт, ідентифікаційний код, документи, що підтверджують вразливість, акт пошкодження, документи на право власності та довідку про доходи. Подання заявки не гарантує отримання підтримки.

