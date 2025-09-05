Гуманитарная помощь для пенсионеров в Николаевской области все еще предоставляется отдельным группам населения, так что рассказываем об этом подробнее.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Николаевской области дает возможность получить поддержку в ремонте жилья тем, чьи дома пострадали из-за войны, сообщает Politeka.

Как говорится на официальной Фейсбук-странице, благотворительный фонд Каритас Николаев УГКЦ реализует проект "Комплексная поддержка эвакуированных, внутренне перемещенных лиц и пострадавших от войны общин", в рамках которого можно восстановить оставшийся дом для проживания.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Николаевской области охватывает облцентр и район, за исключением Куцурубской и Очаковской общин по соображениям безопасности.

В рамках проекта планируется выполнить починку 70 домов. Поддержку могут получить домохозяйства, жилье которых получило повреждения после 24 февраля 2022 года, пригодно для проживания и если заявители потеряли источник дохода или их средний доход составляет менее 6318 гривен на человека.

Ремонтные работы охватывают тепловой контур помещения. Будут работать над окнами, дверью и кровлей. Участие могут принимать семьи и отдельные лица, отвечающие одному или нескольким критериям уязвимости.

Среди них одинокие матери, родители или опекуны детей до 18 лет, беременные женщины и матери с детьми до трех лет, многодетные семьи, члены семьи с инвалидностью или тяжелым/хроническим заболеванием, а также одинокие люди старше 55 лет или домохозяйства из одного или двух пожилых без поддержки семьи.

Для получения гуманитарной помощи для пенсионеров и других категорий в Николаевской области нужно предоставить паспорт, идентификационный код, документы, подтверждающие уязвимость, акт повреждения, документы на право собственности и справку о доходах. Подача заявки не гарантирует получения поддержки.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о денежной помощи для людей с инвалидностью: назван размер выплат, предусмотренных в 2025 году.

Также Politeka писала о новом повышении тарифов на воду.

Кроме того, Politeka рассказывала, как украинцам получить выплаты по уходу за пенсионером.