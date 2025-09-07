Грошова допомога у Запоріжжі в деяких випадках стає справжнім рятувальним колом для багатьох пенсіонерів.

Українці, яким виповнилося 60 років, але вони не мають достатнього страхового стажу, можуть розраховувати на грошову допомогу для пенсіонерів у Запоріжжі, повідомляє Politeka.

Як інформують на порталі "Дія", така підтримка від держави передбачена законодавством, однак існують і умови, через які у виплатах можуть відмовити.

Грошова допомога для пенсіонерів у Запоріжжі передбачена для тих, хто досягнув 60-річного віку, але не накопичив мінімально необхідний стаж у 32 роки. При цьому обов’язково потрібно мати щонайменше 15 років страхового стажу.

Грошова допомога для пенсіонерів у Запоріжжі нараховується за умови, що людина не отримує інших видів пенсій чи державної підтримки і фактично перебуває у скрутному матеріальному становищі.

Розмір виплати для громадян цієї категорії визначається як різниця між прожитковим мінімумом для непрацездатних осіб і середнім доходом на одного члена родини за останні пів року.

Але навіть за такими розрахунками у 2025 році максимальна сума не може бути більшою за 3028 гривень. Це важлива деталь, яку слід враховувати при зверненні до органів соцзахисту.

Щоб оформити соцпідтримку, необхідно зібрати пакет документів і подати його до органів соціального захисту за місцем проживання. Рішення мають ухвалити протягом 10 днів від дати звернення. Причин для відмови може бути кілька.

Наприклад, якщо заявник офіційно працює чи отримує додаткові доходи. Також негативне рішення можливе у випадку, якщо у власності є друга квартира чи будинок, що перевищує встановлені норми, або більше одного автомобіля.

Увагу звертають і на матеріально-побутові умови родини, а також на середній дохід на одного члена сім’ї. Якщо він перевищує визначений мінімум, у підтримці також відмовляють.

