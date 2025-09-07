Денежная помощь в Запорожье в некоторых случаях становится настоящим спасательным кругом для многих пенсионеров.

Украинцы, которым исполнилось 60 лет, но у них нет достаточного страхового стажа, могут рассчитывать на денежную помощь для пенсионеров в Запорожье , сообщает Politeka.

Как информируют на портале "Дія", такая поддержка от государства предусмотрена законодательством, однако существуют и условия, по которым в выплатах могут отказать.

Денежная помощь для пенсионеров в Запорожье предусмотрена для тех, кто достиг 60-летнего возраста, но не накопил минимально необходимый стаж в 32 года. При этом обязательно нужно иметь не менее 15 лет страхового стажа.

Денежная помощь для пенсионеров в Запорожье начисляется при условии, что человек не получает других видов пенсий или государственной поддержки и фактически находится в тяжелом материальном положении.

Размер выплаты для граждан этой категории определяется как разница между прожиточным минимумом для нетрудоспособных лиц и средним доходом на одного члена семьи за последние полгода.

Но даже по таким расчетам в 2025 году максимальная сумма не может быть больше 3028 гривен. Это важная деталь, которую следует учитывать при обращении в органы соцзащиты.

Чтобы оформить соцподдержку, необходимо собрать пакет документов и подать его в органы социальной защиты по месту жительства. Решения должны быть приняты в течение 10 дней с даты обращения. Причин для отказа может быть несколько.

К примеру, если заявитель официально работает или получает дополнительные доходы. Также отрицательное решение возможно в случае, если в собственности есть вторая квартира или дом, превышающий установленные нормы или более одного автомобиля.

Внимание обращают на материально-бытовые условия семьи, а также на средний доход на одного члена семьи. Если она превышает определенный минимум, в поддержке также отказывают.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о денежной помощи для людей с инвалидностью: назван размер выплат, предусмотренных в 2025 году.

Также Politeka писала о новом повышении тарифов на воду.

Кроме того, Politeka рассказывала, как украинцам получить выплаты по уходу за пенсионером.