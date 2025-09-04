Місцевим мешканцям радять враховувати новий графік руху транспорту в Чернівцях, адже це вплине на пересуваання облцентром.

З 1 вересня у Чернівцях набирає чинності новий графік руху транспорту, повідомляє Politeka.

Про це проінформували у офіційному Телеграм-каналі КП «ЧТУ», де зазвичай розповідають про актуальні новини, що стосуються комунального транспорту.

Новий графік руху тролейбусів в Чернівцях передбачає додаткові рейси на маршрутах №3 та 5. Водночас на автобусних маршрутах №1, 5, 8, 9, 15 та 29 збільшують кількість транспортних одиниць для забезпечення комфортного перевезення пасажирів.

Це дозволить зменшити черги на зупинках і уникнути перевантаження в пікові години. Збільшення кількості автобусів пов’язане з початком навчального року та зростанням пасажиропотоку.

Комунальне підприємство «ЧТУ» радить пасажирам ознайомитися з новими графіками руху транспорту в Чернівцях, які доступні на офіційному веб-сайті.

Там можна дізнатися точний час відправлення та прибуття автобусів і тролейбусів, а також відстежувати, де потрібний автобус знаходиться на даний момент.

Завдяки цьому місцеві мешканці можуть зручно планувати свої маршрути та вчасно потрапляти на роботу, навчання чи інші справи.

Окрім цього, у Телеграм-каналі КП «ЧТУ» інформують про тимчасові обмеження через ремонтні роботи. Зокрема зупинку «вул. О. Щербанюка» тимчасово перенесли на адресу вул. Головна, 157, перед перехрестям з вул. О. Щербанюка. Пасажирів просять враховувати це припересуванні містом.

Нагадаємо, раніше ми також писали про обмеженння, які діють від 25 липня до 1 листопада на площі Центральній. Там ремонтують пішохідні переходи, тож місцевим доводиться терпіти деякі незручності.