Местным жителям советуют учитывать новый график движения транспорта в Черновцах, ведь это повлияет на передвижение по облцентру.

С 1 сентября в Черновцах вступает в силу новый график движения транспорта , сообщает Politeka.

Об этом сообщили в официальном Телеграмм-канале КП «ЧТУ», где обычно рассказывают об актуальных новостях, касающихся коммунального транспорта.

Новый график движения троллейбусов в Черновцах предусматривает дополнительные рейсы на маршрутах №3 и 5. В то же время, на автобусных маршрутах №1, 5, 8, 9, 15 и 29 увеличивают количество транспортных единиц для обеспечения комфортной перевозки пассажиров.

Это позволит снизить очереди на остановках и избежать перегрузки в пиковые часы. Увеличение количества автобусов связано с началом учебного года и ростом пассажиропотока.

Коммунальное предприятие «ЧТУ» рекомендует пассажирам ознакомиться с новыми графиками движения транспорта в Черновцах, которые доступны на официальном веб-сайте.

Там можно узнать точное время отправки и прибытия автобусов и троллейбусов, а также отслеживать, где нужный автобус находится на данный момент.

Благодаря этому местные жители могут удобно планировать свои маршруты и своевременно попадать на работу, учебу или другие дела.

Кроме того, в Телеграмм-канале КП «ЧТУ» информируют о временных ограничениях из-за ремонтных работ. В частности, остановку «ул. А. Щербанюка» временно перенесли по адресу ул. Главная, 157, перед перекрестком с ул. А. Щербанюка. Пассажиров просят учитывать это при передвижении по городу.

Напомним, ранее мы также писали об ограничениях, действующих с 25 июля по 1 ноября на площади Центральной. Там ремонтируют пешеходные переходы, так что местным приходится терпеть некоторые неудобства.