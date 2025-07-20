Местные жители должны знать о введении графика отключений газа на неделю с 21 по 27 июля в Днепропетровской области.

График отключения газа на неделю с 21 по 27 июля в Днепропетровской области связан с проведением плановых ремонтных работ на газовых сетях, сообщает Politeka.

Как сообщает местный филиал «Газсетей», временно будет прекращено газоснабжение в нескольких населенных пунктах региона.

График отключения газа на неделю с 21 по 27 июля в Днепропетровской области предусматривает, что в городе Подгородное 22.07 голубого топлива не будет по адресам Ивана Франко, 1, 1а, 5, 9, 15, 19, 25, 27, 29, 33, 33а, 4, 4 52, 54, 55, 65, 69.

Это целый ряд домов, так что жителям следует заранее подготовиться. На следующий день, 23.07, неудобства коснутся села Сурско-Литовское, улица Новая, дома 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9.

Эти неудобства связаны с масштабными работами на газовых сетях, крайне необходимых для обеспечения безопасного и стабильного газоснабжения в будущем.

Также сообщают о временном прекращении распределения в Магдалиновском поселковом обществе. В связи с выполнением газоопасных работ там планируется остановка подачи для 644 потребителей частного сектора и одного промышленного предприятия. Работы будут проходить с 21.07 по 25.07 в определенные часы – с 9 до 16 часов.

Итак, несмотря на то, что график отключения газа на неделю с 21 по 27 июля в Днепропетровской области создает определенные неудобства для жителей, это важно для безопасности и стабильной поставки в дальнейшем.

Специалисты местного филиала «Газсетей» обещают, что сделают все возможное, чтобы возобновить подачу голубого топлива в установленные сроки.

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