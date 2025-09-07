Виконання цієї процедури є необхідною умовою для продовження отримання грошової допомоги для пенсіонерів в Одеській області.

Існує ризик припинення грошової допомоги для пенсіонерів в Одеській області з 1 жовтня для тих, хто не підтвердить свою особу, повідомляє Politeka.

Пенсійний фонд України попередив, що всі громадяни, які отримують соціальні виплати, мають пройти обов’язкову ідентифікацію. У разі відсутності цього кроку державні виплати, включно з пенсійними, можуть бути призупинені.

Відтепер ПФУ відповідає за адміністрування та нарахування 39 видів державної підтримки, які раніше контролювали органи соцзахисту. Перевірка актуальності даних необхідна через зміни в населенні, спричинені внутрішніми переміщеннями. Частина виплат надходила не за адресою проживання, що створювало ризики шахрайських дій. Фонд ухвалив рішення оновити всю інформацію та підтвердити законність нарахувань.

Обов’язкова ідентифікація стосується людей з інвалідністю, тих, хто здійснює догляд за ними, а також малозабезпечених родин, самотніх матерів, дітей і дорослих з інвалідністю з дитинства. До перевірки також включені особи, які отримують фінвиплати через несплату аліментів або відсутність утримання від батьків, а також пенсіонери без права на пенсію.

Особливу увагу приділено жителям окупованих та прифронтових територій, які користувалися соціальною підтримкою з лютого 2022 року до червня 2025 року.

Пройти ідентифікацію можна кількома способами, проте найзручніший — особисте звернення до сервісного центру Пенсійного фонду за місцем фактичного проживання. Виконання цієї процедури є необхідною умовою для продовження отримання грошової допомоги для пенсіонерів в Одеській області та інших державних виплат, що забезпечують базову підтримку під час складного періоду.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про грошову допомогу для людей з інвалідністю: названо розмір виплат, які передбачені в 2025 році.

Також Politeka писала про нове підвищення тарифів на воду.

Крім того, Politeka розповідала, як українцям отримати виплати на догляд за пенсіонером.