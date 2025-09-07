Выполнение этой процедуры является необходимым условием для продолжения получения денежной помощи для пенсионеров в Одесской области.

Существует риск прекращения денежной помощи для пенсионеров в Одесской области с 1 октября для тех, кто не подтвердит свое лицо, сообщает Politeka.

Пенсионный фонд Украины предупредил , что все граждане, получающие социальные выплаты, должны пройти обязательную идентификацию. В случае отсутствия этого шага государственные выплаты, включая пенсионные, могут быть приостановлены.

Теперь ПФУ отвечает за администрирование и начисление 39 видов государственной поддержки, которые ранее контролировали органы соцзащиты. Проверка актуальности данных необходима из-за изменений в населении, вызванных внутренними перемещениями. Часть выплат поступала не по адресу проживания, что создавало риски мошеннических действий. Фонд принял решение обновить всю информацию и подтвердить законность начислений.

Обязательная идентификация касается людей с инвалидностью, тех, кто осуществляет уход за ними, а также малообеспеченных семей, одиноких матерей, детей и взрослых с инвалидностью с детства. В проверку также включены лица, получающие финвыплаты из-за неуплаты алиментов или отсутствия удержания от родителей, а также пенсионеры без права на пенсию.

Особое внимание уделено жителям оккупированных и прифронтовых территорий, которые пользовались социальной поддержкой с февраля 2022 по июнь 2025 года.

Пройти идентификацию можно несколькими способами, однако удобное — личное обращение в сервисный центр Пенсионного фонда по месту фактического проживания. Выполнение этой процедуры является необходимым условием для продолжения получения денежной помощи для пенсионеров в Одесской области и других государственных выплат, обеспечивающих базовую поддержку в сложный период.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о денежной помощи для людей с инвалидностью: назван размер выплат, предусмотренных в 2025 году.

Также Politeka писала о новом повышении тарифов на воду.

Кроме того, Politeka рассказывала, как украинцам получить выплаты по уходу за пенсионером.