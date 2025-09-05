Нова система оплати проїзду в Івано-Франківську через «Галка» спрощує процес користування транспортом.

Нова система оплати проїзду в Івано-Франківську реалізована через транспортну картку «Галка», поідомляє Politeka.

Про це інформують на сторінці картки Галка.

Її створили для зручності пасажирів комунального транспорту, щоб мінімізувати використання готівки. Вартість картки складає 45 гривень.

Користування передбачає прикладання картки до валідатора, після чого автоматично знімається оплата. Кожна поїздка коштує 10 гривень, при цьому пересадка протягом тридцяти хвилин після першої активації не потребує додаткової оплати. Поповнення можливе онлайн, через термінали або банківські застосунки.

Придбати «Галку» можна у спеціальних кіосках і торгових точках. Серед них: вул. Дністровська, 5 («Ринок», мале коло; склади з виходом на вул. Галицьку); вул. Січових Стрільців, 13; вул. Стуса, 17; розі вул. Грушевського – Шпитальна; вул. Галицька, 22; вул. Коновальця, 149; вул. Бельведерська, 40; вул. Мазепи, 169; вул. Симоненка, 11; вул. Івана Павла ІІ, 17; вул. Залізнична, 30; вул. Бандери, 10б.

Також кіоски функціонують на зупинках: вул. Івана Павла ІІ («АТБ»), вул. Федьковича («Обласна лікарня»), вул. Івасюка («Епіцентр»), вул. Максимовича, 8. Є й інші місця: магазин у с. Микитинці, вул. Декабристів, 52 корпус 3; вул. Тролейбусна, 2; Привокзальна, 9а; Дністровська, 3; Стуса, 17; Незалежності, 67; Привокзальна, 9; Незалежності, 3; Незалежності (навпроти готелю NADIA); вул. Івана Павла ІІ, 18, м-н «Всяка Всячина».

Отже, нова система оплати проїзду в Івано-Франківську через «Галка» спрощує процес користування транспортом, роблячи його більш сучасним і доступним.

