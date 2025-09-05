Новая система оплаты проезда в Ивано-Франковске через «Галку» упрощает процесс пользования транспортом.

Ее создали для удобства пассажиров коммунального транспорта, чтобы минимизировать использование наличных денег. Стоимость карты составляет 45 гривен.

Использование предусматривает приложение карты к валидатору, после чего автоматически снимается оплата. Каждая поездка стоит 10 гривен, при этом пересадка в течение 30 минут после первой активации не требует дополнительной оплаты. Пополнение возможно онлайн через терминалы или банковские приложения.

Приобрести «Галку» можно в специальных киосках и торговых точках. Среди них: ул. Днестровская, 5 («Рынок», малый круг; склады с выходом на ул. Галицкую); ул. Сечевых Стрельцов, 13; ул. Стуса, 17; углу ул. Грушевского – Госпитальная; ул. Галицкая, 22; ул. Коновальца, 149; ул. Бельведерская, 40; ул. Мазепы, 169; ул. Симоненко, 11; ул. Иоанна Павла II, 17; ул. Железнодорожная, 30; ул. Бандеры, 10б.

Также киоски функционируют на остановках ул. Иоанна Павла ІІ («АТБ»), ул. Юрия Федьковича («Областная больница»), ул. Ивасюка («Эпицентр»), ул. Максимовича, 8 Есть и другие места: магазин в с. Никитинцы, ул. Декабристов, 52 корпус 3; ул. Троллейбусная, 2; Привокзальная, 9а; Днестровская, 3; Стуса, 17; Независимости, 67; Привокзальная, 9; Независимости, 3; Независимости (напротив гостиницы NADIA); ул. Иоанна Павла II, 18, м-н «Всякая Всячина».

Итак, новая система оплаты проезда в Ивано-Франковске через «Галка» упрощает процесс пользования транспортом, делая его более современным и доступным.

