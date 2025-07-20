У Харківській області варто готуватися до графіка відключення газу на тиждень з 21 до 27 липня, тому розповідаємо, кого саме зачеплять обмеження.

Графік відключення газу на тиждень з 21 до 27 липня в Харківській області вже опублікований і охоплює десятки вулиць, повідомляє Politeka.

Як інформують на офіційному сайті міської філії "Газмереж", в обласному центрі готуються до масштабної реконструкції газових мереж, яка торкнеться сотень будинків.

Мешканці Слобідського району мають врахувати, що вже незабаром газопостачання буде припинено у значній частині помешкань. Роботи планові, але все одно принесуть чимало незручностей, тому краще дізнатися заздалегідь, чи потрапляє ваша адреса до списку.

Графік відключення газу на тиждень з 21 до 27 липня в Харківській області пов’язаний із реконструкцією місцевої системи газопостачання. Роботи розпочнуться 21.07 і триватимуть до 1.08. На час виконання ремонту мешканців просять перекрити крани перед газовими приладами.

У переліку вулиць, де на певний час зникне блакитне паливо, зазначені Ай-Петринська, Байдарська, Бельбецька, Віктора Гюґо, Киргизька, Леонтовича, Міцкевича, Морозова, Моцарта, Павла Чубинського.

А ще Пирятинська, Самаркандська, Селекційна, Скрипаївська, Сокальських, Тяньшаньська, Яружна, а також проспекти Байрона і Льва Ландау. Серед провулків у зоні припинення постачання опинились Імбирний, Кедровий, Самаркандський, Ялтинський, Яружний та проїзд Кедровий.

Графік відключення газу на тиждень з 21 до 27 липня в Харківській області принесе незручності для багатьох місцевих, тому фахівці "Газмереж" просять вибачення за це і обіцяють завершити ремонти у встановлені терміни.

Всю інформацію щодо того, які саме будинки підпадають під обмеження, можна переглянути на офіційному сайті.

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