Графік відключення газу на тиждень з 21 до 27 липня в Харківській області вже опублікований і охоплює десятки вулиць, повідомляє Politeka.

Як інформують на офіційному сайті міської філії "Газмереж", в обласному центрі готуються до масштабної реконструкції газових мереж, яка торкнеться сотень будинків.

Мешканці Слобідського району мають врахувати, що вже незабаром газопостачання буде припинено у значній частині помешкань. Роботи планові, але все одно принесуть чимало незручностей, тому краще дізнатися заздалегідь, чи потрапляє ваша адреса до списку.

тариф на газ, плита, газ

Графік відключення газу на тиждень з 21 до 27 липня в Харківській області пов’язаний із реконструкцією місцевої системи газопостачання. Роботи розпочнуться 21.07 і триватимуть до 1.08. На час виконання ремонту мешканців просять перекрити крани перед газовими приладами.

У переліку вулиць, де на певний час зникне блакитне паливо, зазначені Ай-Петринська, Байдарська, Бельбецька, Віктора Гюґо, Киргизька, Леонтовича, Міцкевича, Морозова, Моцарта, Павла Чубинського.

А ще Пирятинська, Самаркандська, Селекційна, Скрипаївська, Сокальських, Тяньшаньська, Яружна, а також проспекти Байрона і Льва Ландау. Серед провулків у зоні припинення постачання опинились Імбирний, Кедровий, Самаркандський, Ялтинський, Яружний та проїзд Кедровий.

Графік відключення газу на тиждень з 21 до 27 липня в Харківській області принесе незручності для багатьох місцевих, тому фахівці "Газмереж" просять вибачення за це і обіцяють завершити ремонти у встановлені терміни.

Всю інформацію щодо того, які саме будинки підпадають під обмеження, можна переглянути на офіційному сайті.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на воду на Дніпропетровщині: в області виникли значні проблеми, мешканців попередили.

Також Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Запоріжжі: яких змін очікувати в травні.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Києві: у НБУ розповіли, коли це може статися.