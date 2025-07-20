В Харьковской области стоит готовиться к графику отключения газа на неделю с 21 по 27 июля, поэтому рассказываем, кого именно затронут ограничения.

График отключения газа на неделю с 21 по 27 июля в Харьковской области уже опубликован и охватывает десятки улиц, сообщает Politeka.

Как информируют на официальном сайте городского филиала "Газсетей", в областном центре готовятся к масштабной реконструкции газовых сетей, которая коснется сотен домов.

Жители Слободского района должны учесть, что уже скоро газоснабжение будет прекращено в значительной части жилья. Работы плановые, но все равно доставят немало неудобств, поэтому лучше узнать заранее, попадает ли ваш адрес в список.

График отключения газа на неделю с 21 по 27 июля в Харьковской области связан с реконструкцией местной системы газоснабжения. Работы начнутся 21.07 и продлятся до 1.08. На время ремонта жильцов просят перекрыть краны перед газовыми приборами.

В перечне улиц, где на время исчезнет голубое топливо, указаны Ай-Петринская, Байдарская, Бельбецкая, Виктора Гюго, Киргизская, Леонтовича, Мицкевича, Морозова, Моцарта, Павла Чубинского.

А еще Пирятинская, Самаркандская, Селекционная, Скрипаевская, Сокальская, Тяньшаньская, Яружная, а также проспекты Байрона и Льва Ландау. Среди переулков в зоне прекращения поставки оказались Имбирный, Кедровый, Самаркандский, Ялтинский, Оружейный и Кедровый проезд.

График отключения газа на неделю с 21 по 27 июля в Харьковской области доставит неудобства для многих местных, поэтому специалисты "Газсетей" просят прощения за это и обещают завершить ремонты в установленные сроки.

Всю информацию о том, какие именно дома подпадают под ограничения, можно просмотреть на официальном сайте.

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