За словами експертів, дефіцит продуктів у Харківській області вже викликає занепокоєння серед споживачів і хлібопекарів.

Дефіцит продуктів у Харківській області загострюється на фоні критичної нестачі жита в Україні, що вже найближчим часом позначиться на цінниках у торговельних мережах, повідомляє Politeka.

Про це розповів директор Спілки "Борошномели України" Родіон Рибчинський.

Вартість житнього хліба може зрости до 40–50 гривень за одиницю, оскільки внутрішнє виробництво зерна майже припинено, а на ринку переважає дорогий імпорт із країн Європейського Союзу.

Як заявив Рибчинський, на сьогодні значну частину борошна закуповують за кордоном, зокрема в Польщі та країнах Балтії. За його словами, ситуація дійсно наближається до критичної, адже внутрішні ресурси не покривають навіть основних потреб виробників. Низька врожайність та фінансова невигідність культури змусили фермерів зосередитися на прибутковіших зернових.

Важливим чинником стала відмова від поставок із Білорусі, звідки раніше надходила більшість житнього зерна. Відсутність стабільного імпорту у поєднанні з внутрішнім занепадом галузі спричинила різке зростання цін. Протягом року вартість однієї тонни жита зросла з 6–7 до 12–14 тис. грн, а ціна на борошно – до 20 тис. грн. За словами експертів, дефіцит продуктів у Харківській області вже викликає занепокоєння серед споживачів і хлібопекарів.

Деякі підприємства, ймовірно, взагалі припинять виготовлення житніх виробів. Альтернатива у вигляді імпортної сировини значно підвищує витрати на виробництво, що робить бізнес малоприбутковим. Проте у майбутньому ситуація може змінитися: високі ціни стимулюють фермерів повертатися до вирощування жита, і вже в сезоні 2026/2027 очікується збільшення посівних площ.

Джерело: interfax

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