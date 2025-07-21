По словам экспертов, дефицит продуктов в Харьковской области уже вызывает беспокойство среди потребителей и хлебопекаров.

Дефицит продуктов в Харьковской области обостряется на фоне критической нехватки ржи в Украине, что в ближайшее время скажется на ценниках в торговых сетях, сообщает Politeka.

Об этом рассказал директор Союза "Мукомели Украины" Родион Рыбчинский.

Стоимость ржаного хлеба может вырасти до 40-50 гривен за единицу, поскольку внутреннее производство зерна почти прекращено, а на рынке преобладает дорогостоящий импорт из стран Европейского Союза.

Как заявил Рыбчинский, на сегодняшний день значительную часть муки закупают за рубежом, в частности в Польше и странах Балтии. По его словам, ситуация действительно приближается к критической, ведь внутренние ресурсы не покрывают даже основные потребности производителей. Низкая урожайность и финансовая невыгодность культуры заставили фермеров сосредоточиться на более прибыльных зерновых.

культури змусили фермерів зосередитися на прибутковіших зернових.

Важным фактором стал отказ от поставок из Беларуси, откуда раньше поступало большинство ржаного зерна. Отсутствие стабильного импорта в сочетании с внутренним упадком отрасли повлекло за собой резкий рост цен. В течение года стоимость одной тонны ржи выросла с 6–7 до 12–14 тыс. рублей. грн, а цена на муку – до 20 тыс. грн. По словам экспертов, дефицит продуктов в Харьковской области уже вызывает беспокойство среди потребителей и хлебопекаров.

Некоторые предприятия, вероятно, вообще прекратят изготовление ржаных изделий. Альтернатива в виде импортного сырья значительно повышает затраты на производство, что делает малоприбыльным бизнес. Однако в будущем ситуация может измениться: высокие цены стимулируют фермеров возвращаться к выращиванию ржи, и уже в сезоне 2026/2027 ожидается увеличение посевных площадей.

Источник: interfax

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Деньги по уходу за пенсионером в Харькове: кто из украинцев может получить выплаты, важные нюансы.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для людей с инвалидностью в Харькове: украинцам предусмотрены выплаты, названа сумма.

Как сообщала Politeka, Субсидии для пенсионеров в Харьковской области: в ПФУ назвали причины отмены помощи.