Робота для пенсіонерів у Кривому Розі надає не лише шанс залишатися активним, а й джерело стабільного заробітку та соціальної реалізації.

Робота для пенсіонерів у Кривому Розі дедалі частіше з’являється серед актуальних вакансій на ринку праці, повідомляє Politeka.

Інформацію про актуальні вакансії можна знайти на сайті work.ua.

У місті зростає попит на відповідальних, сумлінних працівників із життєвим досвідом, і чимало підприємств готові надати таким людям стабільну зайнятість із гідною оплатою.

Так, компанія Figurkin, що спеціалізується на виготовленні декоративних фігур, пропонує вакансію відливальника. Робота потребує базових навичок поводження з інструментами, фізичної витривалості та готовності працювати у виробничому цеху. Графік — 2 через 2, заробітна плата — від 22 000 до 25 000 грн, залежно від обсягу виконаної роботи. Передбачено оплачуване стажування протягом місяця.

Також варто звернути увагу на пропозицію Фокстрот — вантажник у магазині побутової техніки. Серед обов’язків — приймання товару, пакування, переміщення на склад. Компанія гарантує офіційне оформлення, комфортні умови праці та виплати понад 21 000 грн. Це чудова можливість долучитися до великої, згуртованої команди.

Окрему вакансію пропонує ВСТ-ОЙЛ: оператор АЗС. Обов'язки полягають в обслуговуванні клієнтів, контролі безпеки, дотриманні порядку на території заправки. Графік — доба через три. Доходи сягають 8 500 грн.

Робота для пенсіонерів у Кривому Розі сьогодні — це не лише шанс залишатися активним, а й джерело стабільного заробітку та соціальної реалізації.

До слова, у місті також доступні субсидії на оренду житла - цільова грошова допомога, розроблена спеціально для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які вимушені винаймати житло та не мають достатнього доходу для покриття витрат на проживання.

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