Работа для пенсионеров в Кривом Роге предоставляет не только шанс оставаться активным, но и источник стабильного заработка и социальной реализации.

Работа для пенсионеров в Кривом Роге все чаще возникает среди актуальных вакансий на рынке труда, сообщает Politeka.

Информацию об актуальных вакансиях можно найти на сайте work.ua.

В городе растет спрос на ответственных, добросовестных работников с жизненным опытом, и многие предприятия готовы предоставить таким людям стабильную занятость с достойной оплатой.

Так, компания Figurkin , специализирующаяся на изготовлении декоративных фигур, предлагает вакансию отливщика . Работа требует базовых навыков обращения с инструментами, физической выносливости и готовности работать в производственном цехе. График – 2 через 2, заработная плата – от 22 000 до 25 000 грн, в зависимости от объема проделанной работы. Предусмотрена оплачиваемая стажировка в течение месяца.

Также стоит обратить внимание на предложение Фокстрота — грузчика в магазине бытовой техники. Среди обязанностей — прием товара, упаковка, перемещение на склад. Компания гарантирует официальное оформление, комфортные условия труда и выплаты более 21000 грн. Это отличная возможность приобщиться к большой, сплоченной команде.

Отдельную вакансию предлагает ВСТ-ОЙЛ : оператор АЗС. Обязаности заключаются в обслуживании клиентов, контроле безопасности, соблюдении порядка на территории заправки. График – сутки через три. Доходы достигают 8500 грн.

Работа для пенсионеров в Кривом Роге сегодня – это не только шанс оставаться активным, но и источник стабильного заработка и социальной реализации.

Кстати, в городе также доступны субсидии на аренду жилья - целевая денежная помощь, разработанная специально для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которые вынуждены снимать жилье и не имеют достаточного дохода для покрытия расходов на проживание.

Последние новости Украины:

Також Politeka сообщала, Субсидии для пенсионеров в Днепропетровской области: куда обращаться за недополученной помощью.

Как сообщала Politeka, Субсидии для пенсионеров в Николаевской области: кто может получить недополученную помощь, объяснение ПФУ.