Синоптики розповіли прогноз погоди в Одесі на на тиждень на тиждень з 21 по 27 липня

Прогноз погоди в Одесі на тиждень з 21 по 27 липня розробили синоптики та попередили, яким буде тиждень для містян, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли в Sinoptik.ua.

Синоптики зробили прогноз погоди в Одесі на тиждень з 21 по 27 липня. Все розпочнеться з теплої погоди. У понеділок, 21-ого числа: ясна погода очікується вранці та ввечері, а вдень небо можуть затягнути хмари, проте ненадовго. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. Стовпчики термометрів коливатимуться в межах від +24 до +30°C.

Вівторок, 22.07: хмар на небі не спостерігатиметься день обіцяє бути ясним. Без опадів. Денна температура сягне +31°C.

У середу, 23.07: прогнозують температуру в межах від +25 до +33°C. В місті погожий день прийде на зміну похмурому ранку, і безхмарна погода протримається до кінця дня. Опадів не прогнозується.

У четвер, 24.07: синоптики обіцяють від 23 до 33 градусів зі знаком "+". Утримається ясна погода. Дождів не прогнозується.

В п'ятницю 25.07: вранці небо в місті буде ясним, таким воно й залишатиметься протягом усього дня. Стопчики термометрів піднімуться до +32 градусів. Наші пращури помітили: якщо вночі немає роси, а в низинах туман – до негоди. А якщо нічна роса не просихає – бути грозі. В цей час зацвітають гладіолуси.

В суботу 26.07: температура протримається на рівні +34 градусів. Увесь день небо буде ясним, й хмари не затьмарять його до кінця дня. Наші пращури в цей день спостерігали за ластівками: якщо вони низько літають, осінь буде довга.

Неділя 27.07: утримається ясна пора. Без опадів. Протримається +24 до +33. Отже прогноз погоди в Одесі на на тиждень на тиждень з 21 по 27 липня обіцяє спекотну пору.

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