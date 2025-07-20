Синоптики рассказали прогноз погоды в Одессе на неделю в неделю с 21 по 27 июля

Прогноз погоды в Одессе на неделю с 21 по 27 июля разработали синоптики и предупредили, какой будет неделя для горожан, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказали в Sinoptik.ua.

Синоптики сделали прогноз погоды в Одессе на неделю с 21 по 27 июля. Все начнется с теплой погоды. В понедельник, 21-го числа : ясная погода ожидается утром и вечером, а днем небо могут затянуть облака, но ненадолго. К полудню осадков не ожидается. Во второй половине дня возможен мелкий дождь, который к вечеру должен окончиться. Столбики термометров будут колебаться от +24 до +30°C.

Вторник, 22.07 : Облачно на небе не будет наблюдаться день обещает быть ясным. Без осадков. Днем температура покажет 31°C.

В среду, 23.07 : прогнозируют температуру в пределах от +25 до +33°C. В городе погожий день придет на смену пасмурным утрам, и безоблачная пора продержится до конца дня. Осадков не прогнозируется.

В четверг, 24.07: синоптики обещают от 23 до 33 градусов со знаком "+". Удержится чистая пора. Дождей не прогнозируется.

В пятницу 25.07 : утром небо в городе будет ясным, таким оно будет оставаться в течение всего дня. Стопчики термометров поднимутся до +32 градусов. Наши предки заметили, если в этот день мороз, то весна будет сухой. А если ночная роса не просыхает – быть грозе. В это время зацветают гладиолусы.

В субботу 26.07 температура продержится на уровне +34 градусов. Весь день небо будет ясным, и облака не затмят его до конца дня. Наши предки в этот день следили за облаками: если они ожидают дождя, то будет дождь.

Воскресенье 27.07: удержится ясное время. Без осадков. Продержится +24 до +33. Итак, прогноз погоды в Одессе на неделю в неделю с 21 по 27 июля обещает жаркую пору.

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