Грошова допомога в Запорізькій області надається через благодійний фонд «Право на захист» спільно з Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), повідомляє Politeka.

Інформація про це зазначена на офіційному каналі.

Йдеться про допомогу на оплату оренди житла строком на шість місяців для внутрішньо переміщених осіб, які проживають у Запорізькій області. Програма спрямована на підтримку тих, хто мешкає у спеціальних місцях компактного проживання, визначених постановою Кабінету Міністрів №930, а також у непристосованих для тривалого перебування приміщеннях, таких як школи, лікарні чи дитячі садки, а також у модульних містечках.

Учасниками можуть стати також ВПО, які орендують житло в умовах, що не відповідають базовим вимогам комфорту, або перебувають під загрозою виселення. В рамках проекту надається покриття вартості оренди на пів року, а також юридичні й кар’єрні консультації, які допомагають стабілізувати життєву ситуацію і сприяють подальшій самостійності.

Важливо враховувати, що участь у програмі передбачає розробку чіткої стратегії виходу: після завершення виплат отримувачі повинні мати змогу самостійно оплачувати житло. Заповнення анкети не гарантує автоматичний доступ до допомоги, а лише є першим кроком відбору.

Детальнішу інформацію про умови, процедуру подачі заявок і контакти можна знайти на офіційному сайті фонду «Право на захист». Там доступна і анкета для подання заявки.

Ця ініціатива з грошової допомоги в Запорізькій області є важливою підтримкою для ВПО, які наразі опинилися у складних житлових обставинах, допомагаючи їм зберегти житло і готуватися до самостійного життя в майбутньому.