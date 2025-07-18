Денежная помощь в Запорожской области предоставляется через благотворительный фонд «Право на защиту» совместно с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), сообщает Politeka.

Информация об этом указана на официальном канале .

Речь идет о пособии по оплате аренды жилья сроком на шесть месяцев для внутренне перемещенных лиц, проживающих в Запорожской области. Программа направлена на поддержку проживающих в специальных местах компактного проживания, определенных постановлением Кабинета Министров №930, а также в неприспособленных для длительного пребывания помещениях, таких как школы, больницы или детские сады, а также в модульных городках.

Участниками могут стать также ВПЛ, арендующие жилье в условиях, не отвечающих базовым требованиям комфорта, или находящиеся под угрозой выселения. В рамках проекта предоставляется покрытие стоимости аренды на полгода, а также юридические и карьерные консультации, помогающие стабилизировать жизненную ситуацию и способствующие дальнейшей самостоятельности.

Важно учитывать, что участие в программе предполагает разработку четкой стратегии выхода: после завершения выплат получатели должны иметь возможность самостоятельно оплачивать жилье.

Более подробную информацию об условиях, процедуре подачи заявок и контактах можно найти на официальном сайте фонда «Право на защиту». Там доступна и анкета для подачи заявки.

Эта инициатива по денежной помощи в Запорожской области является важной поддержкой для ВПЛ, которые оказались в сложных жилищных обстоятельствах, помогая им сохранить жилье и готовиться к самостоятельной жизни в будущем.