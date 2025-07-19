Мешканці передмістя, які щодня добираються до столиці, зіштовхнулись із новою проблемою у вигляді подорожчання проїзду в Київській області.

Подорожчання проїзду в Київській області стало відчутним ударом по сімейних бюджетах, повідомляє politeka.

Подорожчання проїзду в Київській області вже добряче далося взнаки тим, хто щодня їздить до Києва на роботу, навчання або у справах. Для багатьох мешканців Обухова, Українки та навколишніх сіл це стало неприємною новиною.

Нагадаємо, що ТОВ «Обухівтранс» ще з початку року переглянуло тарифи і тепер квиток до столиці обходиться дорожче. Наприклад, доїхати з Обухова чи Українки до метро Видубичі зараз коштує 70 гривень.

На перший погляд, така сума може не здаватися надто великою, якщо їздити раз на тиждень. Але щоденні поїздки перетворюють ці витрати на доволі значну статтю сімейного бюджету. Особливо це б'є по батьках школярів, працівниках з мінімальними доходами та студентах, які живуть на стипендію.

Подорожчання проїзду в Київській області зачепило й інші напрямки. Наприклад, квиток з Долини до Києва нині обійдеться у 115 гривень. Люди активно діляться думками у соцмережах і біля зупинок. Говорять не лише про ціни, а й про сервіс, який, як зазначають пасажири, не став кращим.

Попри це, перевізники наголошують, що за останні роки ціни на паливо виросли в рази. Разом із ними пішло вгору обслуговування транспорту, ремонти, страхування, податки та заробітна плата водіїв. Власники маршрутів кажуть, що іншого виходу не мали. Інакше довелося б знімати рейси з ліній або повністю згортати окремі напрямки.

Водночас голова Асоціації перевізників регіону Олексій Павленко вважає, що питання можна було вирішити м'якше. За його словами, було б логічніше піднімати вартість поступово. Наприклад, щороку збільшувати на 10 гривень. Востаннє ж тарифи коригували ще у 2022 році, тож теперішнє підняття вийшло надто різким і болючим для людей.

Джерело: Главком.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду: в яких містах України люди змушені платити більше.

Також Politeka писала, Подорожчання проїзду у Дніпропетровській області: скільки доведеться платити містянам.

Як повідомляла Politeka, Новий графік руху транспорту у Кривому Розі: кого зачеплять зміни