Жители пригорода, ежедневно добирающиеся в столицу, столкнулись с новой проблемой в виде подорожания проезда в Киевской области.

Подорожание проезда в Киевской области стало ощутимым ударом по семейным бюджетам, передает politeka.

Подорожание проезда в Киевской области уже изрядно сказалось тем, кто ежедневно ездит в Киев на работу, учебу или по делам. Для многих жителей Обухова, Украинки и окрестных деревень это стало неприятной новостью.

Напомним, что ООО «Обуховтранс» еще с начала года пересмотрело тарифы и теперь билет в столицу обходится дороже. К примеру, доехать из Обухова или Украинки до метро Выдубичи сейчас стоит 70 гривен.

На первый взгляд такая сумма может не казаться слишком большой, если ездить раз в неделю. Но ежедневные поездки превращают эти расходы в довольно значительную статью семейного бюджета. Особенно это бьет по родителям школьников, работникам с минимальными доходами и студентам, живущим на стипендию.

Подорожание проезда в Киевской области задело и другие направления. К примеру, билет из Долины в Киев сейчас обойдется в 115 гривен. Люди активно делятся мнениями в соцсетях и у остановок. Говорят не только о ценах, но и о сервисе, который, как отмечают пассажиры, не стал лучше.

Несмотря на это, перевозчики подчеркивают, что в последние годы цены на топливо выросли в разы. Вместе с ними пошло вверх обслуживание транспорта, ремонт, страхование, налоги и заработная плата водителей. Владельцы маршрутов говорят, что другого выхода не было. Иначе пришлось бы снимать рейсы с линий или полностью сворачивать отдельные направления.

В то же время глава Ассоциации перевозчиков региона Алексей Павленко считает, что вопрос можно было решить мягче. По его словам, было бы логичнее поднимать стоимость постепенно.

К примеру, ежегодно увеличивать на 10 гривен. В последний раз тарифы корректировали еще в 2022 году, поэтому нынешнее поднятие получилось слишком резким и болезненным для людей.

Источник: Главком .

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