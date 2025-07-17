Подорожчання проїзду в Сумській області відбулося не лише в обласному центрі, повідомляє Politeka.

Подорожчання проїзду в Сумській області вже вдарило по жителям Глухова. Саме тут перевізники вирішили офіційно звернутись до міської ради з проханням підняти тарифи. Пояснення у них були стандартні.

Зросла вартість пального, запчастин, а водіям потрібно платити вищу зарплату. Влада ці аргументи почула і таки погодилася на нові ціни. Тому від 1 травня жителі міста вже платять більше.

Наприклад, квиток на маршруті №6, що курсує між вулицею Шевченка та Путивльською, коштує 15 гривень. Для школярів вартість трохи нижча. Вони віддають 10 гривень. Обслуговує напрямок приватний перевізник ФОП Буйда Н.М.

Схожа ситуація склалась і на маршруті №8-П. Він поєднує село Сліпород з центральною частиною Глухова і районом Заводський. Вартість квитка така ж сама - 15 гривень. Тут перевезення здійснює ФОП Дмитренко О.А.

Подорожчання проїзду в Сумській області торкнулося і самого обласного центру. Хоча ціна тут менша, та все одно викликає обурення. Наразі в автобусі чи тролейбусі потрібно заплатити 6 гривень. Здається, сума невелика. Але для тих, хто щодня добирається в обидва боки, витрати на транспорт швидко накопичуються.

Для таких пасажирів є варіанти з абонементами. Наприклад, 40 поїздок обійдуться у 240 грн. Якщо ж обрати комбінований квиток, де є 25 поїздок у тролейбусі та 35 в автобусі, то доведеться викласти 360. Студенти, які навчаються на денній формі, мають знижку у розмірі 50 відсотків.

Люди скаржаться, що платять більше, а умови залишаються такими самими. Проте водії відповідають, що змушені були піти на цей крок, бо працювати у збиток не можуть.

Джерело: Данкор.онлайн.

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