Все больше жителей начинают ощущать на своем кошельке подорожание проезда в Сумской области.

Подорожание проезда в Сумской области произошло не только в областном центре, сообщает Politeka.

Подорожание проезда в Сумской области уже отразилось на жителях Глухова. Именно здесь перевозчики решили официально обратиться в городской совет с просьбой поднять тарифы. Объяснения у них были стандартными.

Выросла стоимость горючего, запчастей, а водителям нужно платить более высокую зарплату. Власти эти аргументы услышали и согласились на новые цены. Потому с 1 мая жители города уже платят больше.

К примеру, билет на маршруте №6, который курсирует между улицей Шевченка и Путивльской, стоит 15 гривен. Для школьников стоимость немного ниже. Они отдают 10 гривен. Обслуживание направления частного перевозчика ФЛП Буйда Н.М.

Похожая ситуация сложилась и на маршруте №8-П. Он совмещает деревню Слипород с центральной частью Глухова и Заводским районом. Стоимость билета такая же – 15 гривен. Здесь перевозку осуществляет ФЛП Дмитренко А.А.

Подорожание проезда в Сумской области коснулось и самого областного центра. Хотя цена здесь меньше, но все равно вызывает возмущение. В автобусе или троллейбусе нужно заплатить 6 гривен. Кажется, сумма небольшая. Но для тех, кто ежедневно добирается в обе стороны, расходы на транспорт быстро скапливаются.

Для таких пассажиров есть варианты с абонементами. К примеру, 40 поездок обойдутся в 240 грн. Если же выбрать комбинированный билет, где есть 25 поездок в троллейбусе и 35 в автобусе, придется выложить 360. Студенты, которые учатся на дневной форме, имеют скидку в размере 50 процентов.

Люди жалуются, что платят больше, а условия остаются прежними. Однако водители отвечают, что вынуждены были пойти на этот шаг, потому что работать в убыток не могут.

Источник: Данкор.онлайн .

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