Субсидії для пенсіонерів у Полтавській області можна отримувати на оренуду житла, проте така можливість надається не всім людям поважного віку, повідомляє Politeka.net.
Про це розповіла прес-служба БФ "Право на захист".
Субсидії для пенсіонерів у Полтавській області на оренду житла — це вид цільової грошової допомоги, створений спеціально для внутрішньо переміщених осіб, які змушені знімати житло й не мають достатніх фінансових ресурсів для оплати проживання. Така підтримка має на меті частково компенсувати витрати на оренду та зменшити фінансове навантаження на переселенців, які опинилися в складних життєвих умовах.
Для того щоб допомогти переселенцям краще орієнтуватися у нових механізмах державної допомоги, було розроблено сучасні цифрові інструменти.
Зокрема, благодійний фонд «Право на захист» оновив чат-бот «Юридичний порадник для ВПО», доповнивши його функціоналом калькуляторів. Завдяки ним користувачі можуть самостійно оцінити можливий розмір cубсидії для пенсіонерів у Полтавській області або розрахувати компенсацію для орендодавців.
Нові можливості чат-бота охоплюють два окремі інструменти:
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калькулятор для орендарів — дозволяє попередньо оцінити, на яку суму субсидії може претендувати родина залежно від життєвих обставин;
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калькулятор для орендодавців — допомагає визначити, яку суму сплачених податків та військового збору можна буде компенсувати в межах державної програми.
Ці інструменти базуються на положеннях урядової постанови №1225 від 25 жовтня 2024 року, яка регламентує порядок надання субсидій на оренду житла та взаємодію між орендарями й орендодавцями.
Скористатися калькуляторами дуже просто. Для цього потрібно:
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Зайти в чат-бот через один із зручних месенджерів — Telegram, Viber або Facebook Messenger.
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Перейти в меню:
«Основні питання» → «Виплати / Пенсія» → «Субсидія на оренду» → «Калькулятори» → вибрати відповідний варіант — «Для орендаря» або «Для орендодавця».
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Дати відповіді на кілька запитань, після чого бот здійснить розрахунок.
Результати розрахунку враховують кілька ключових факторів:
- кількість членів родини;
- наявність осіб із вразливих категорій (діти, особи з інвалідністю, пенсіонери тощо);
- сума орендної плати;
- площа житла;
- область, де розташоване житло;
- сукупний дохід сім’ї.
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