Субсидії для пенсіонерів у Полтавській області на оренду житла, це вид цільової грошової допомоги.

Субсидії для пенсіонерів у Полтавській області можна отримувати на оренуду житла, проте така можливість надається не всім людям поважного віку, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіла прес-служба БФ "Право на захист".

Субсидії для пенсіонерів у Полтавській області на оренду житла — це вид цільової грошової допомоги, створений спеціально для внутрішньо переміщених осіб, які змушені знімати житло й не мають достатніх фінансових ресурсів для оплати проживання. Така підтримка має на меті частково компенсувати витрати на оренду та зменшити фінансове навантаження на переселенців, які опинилися в складних життєвих умовах.

Для того щоб допомогти переселенцям краще орієнтуватися у нових механізмах державної допомоги, було розроблено сучасні цифрові інструменти.

Зокрема, благодійний фонд «Право на захист» оновив чат-бот «Юридичний порадник для ВПО», доповнивши його функціоналом калькуляторів. Завдяки ним користувачі можуть самостійно оцінити можливий розмір cубсидії для пенсіонерів у Полтавській області або розрахувати компенсацію для орендодавців.

Нові можливості чат-бота охоплюють два окремі інструменти:

калькулятор для орендарів — дозволяє попередньо оцінити, на яку суму субсидії може претендувати родина залежно від життєвих обставин;

калькулятор для орендодавців — допомагає визначити, яку суму сплачених податків та військового збору можна буде компенсувати в межах державної програми.

Ці інструменти базуються на положеннях урядової постанови №1225 від 25 жовтня 2024 року, яка регламентує порядок надання субсидій на оренду житла та взаємодію між орендарями й орендодавцями.

Скористатися калькуляторами дуже просто. Для цього потрібно:

Зайти в чат-бот через один із зручних месенджерів — Telegram, Viber або Facebook Messenger.

Перейти в меню:

«Основні питання» → «Виплати / Пенсія» → «Субсидія на оренду» → «Калькулятори» → вибрати відповідний варіант — «Для орендаря» або «Для орендодавця».

Дати відповіді на кілька запитань, після чого бот здійснить розрахунок.

Результати розрахунку враховують кілька ключових факторів:

кількість членів родини;

наявність осіб із вразливих категорій (діти, особи з інвалідністю, пенсіонери тощо);

сума орендної плати;

площа житла;

область, де розташоване житло;

сукупний дохід сім’ї.

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