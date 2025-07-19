Субсидии для пенсионеров в Полтавской области на аренду жилья, это вид целевой денежной помощи.

Субсидии для пенсионеров в Полтавской области можно получать на аренду жилья, однако такая возможность предоставляется не всем людям преклонного возраста, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказала пресс-служба БФ "Право на защиту" .

Субсидии для пенсионеров в Полтавской области на аренду жилья – это вид целевой денежной помощи, созданный специально для внутренне перемещенных лиц, вынужденных снимать жилье и не имеющих достаточных финансовых ресурсов для оплаты проживания. Такая поддержка призвана частично компенсировать затраты на аренду и уменьшить финансовую нагрузку на переселенцев, оказавшихся в сложных жизненных условиях.

Чтобы помочь переселенцам лучше ориентироваться в новых механизмах государственной помощи, были разработаны современные цифровые инструменты.

В частности, благотворительный фонд «Право на защиту» обновил чат-бот «Юридический советчик для ВПЛ», дополнив его функционалом калькуляторов. Благодаря им, пользователи могут самостоятельно оценить возможный размер субсидии для пенсионеров в Полтавской области или рассчитать компенсацию для арендодателей.

Новые возможности чат-бота охватывают два отдельных инструмента:

калькулятор для арендаторов позволяет предварительно оценить, на какую сумму субсидии может претендовать семья в зависимости от жизненных обстоятельств;

калькулятор для арендодателей помогает определить, какую сумму уплаченных налогов и военного сбора можно будет компенсировать в рамках государственной программы.

Эти инструменты базируются на положениях правительственного постановления №1225 от 25 октября 2024 года, регламентирующего порядок предоставления субсидий на аренду жилья и взаимодействие между арендаторами и арендодателями.

Воспользоваться калькуляторами очень просто. Для этого нужно:

Зайти в чат-бот через один из удобных мессенджеров – Telegram, Viber или Facebook Messenger.

Перейти в меню:

«Основные вопросы» → «Выплаты/Пенсия» → «Субсидия на аренду» → «Калькуляторы» → выбрать подходящий вариант – «Для арендатора» или «Для арендодателя».

Ответить на несколько вопросов, после чего бот произведет расчет.

Результаты расчета учитывают несколько ключевых факторов:

количество членов семьи;

наличие лиц из уязвимых категорий (дети, лица с инвалидностью, пенсионеры и т.п.);

сумма арендной платы;

площадь жилья;

область, где расположено жилище;

совокупный доход семьи

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