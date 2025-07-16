Актуальний графік відключення світла в Запорізькій області доступний у контактних центрах постачальників або на офіційних ресурсах.

Упродовж двох днів — 17 та 18 липня 2025 року заплановано графік відключення світла в Запорізькій області через технічне обслуговування та оновлення електрообладнання, повідомляє Politeka.

Про це інформує Запоріжжяобленерго.

Тимчасово без електропостачання залишаться мешканці кількох міст, селищ і сіл.

У четвер, 17 липня, електроенергію вимкнуть у таких населених пунктах: Біленьке, Червонодніпровка, Лисогірка, Канівське (усі повністю), а також частково в Запоріжжі — на вул. Дослідна станція.

Крім того, обмеження електроподачі торкнуться смт Балабине — на низці вулиць, включаючи Вишневу, Героїв Сталінграду, Залізничну, Депутатську, Матросова, Миру, Престижну, Щасливу, Мічуріна та Українську.

Переривання живлення також очікуються в селах Бабурка, Новослобідка та Світанок — на вулицях Виноградна, Садова, Степна, Підгірна, Першотравнева, Зарічна, Шкільна, Нова, Міська, Історична та інших.

У п’ятницю, 18 липня, енергетики продовжать модернізацію мереж у Біленькому, Петрополі та Балабиному. Там роботи вестимуться на вулицях Запорізька, Козача, Набережна, Садова, Щаслива та Вишнева.

Роботи проводитимуться щоденно з 09:00 до 17:00. Споживачів просять враховувати тимчасові незручності під час планування справ. Варто зокрема подбати про зарядку гаджетів та інші справи, які потребують наявності електроенергії.

Актуальний графік відключення світла в Запорізькій області доступний у контактних центрах постачальників або на офіційних ресурсах. Тож, щоб знати всю необхідну інформацію, слідкуйте за офіційними джерелами.

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