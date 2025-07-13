Графік відключення світла на тиждень 14-20 липня в Запорізькій області буде введено через планові роботи з ремонту електрообладнання, повідомляє Politeka.
Таку інформацію надає Запоріжжяобленерго.
У зв’язку з цим буде тимчасово припинено електропостачання в ряді населених пунктів району.
16 липня (середа)
09:00–17:00
-
с. Дніпрельстан: вул. Жовтнева, Першотравнева, Щаслива
-
с. Сонячне: вул. Академічна, Будівельників, Весняна, Лазурна, Лугова, Миру
17 липня (четвер)
09:00–17:00
-
м. Запоріжжя: вул. Дослідна станція
-
смт Балабине: вулиці Вишнева, Виноградна, Героїв Сталінграду, Депутатська, Залізнична, Запорізька, Матросова, Миру, Мічуріна, Мічурінська, Плавнева, Престижна, Садова, Українська, Щаслива, Ярова, пров. Тихий
-
с. Бабурка: вулиці Виноградна, Зарічна, Котляревського, Молодіжна, Міська, Нова, Підгірна, Садова, Історична
-
с. Новослобідка: вулиці Верхня, Вишнева, Залізнична, Миру, Садова, Степна, Шкільна
-
с. Світанок: вул. Першотравнева
18 числа (п’ятниця)
09:00–17:00
-
с. Біленьке: вулиці Запорізька, Козача, Набережна
-
с. Петропіль: вул. Вишнева, Садова
-
смт Балабине: вул. Вишнева, Щаслива
Причина: плановий ремонт електрообладнання
Мешканців просять поставитися з розумінням до тимчасових незручностей, які можуть виникнути через графік відключення світла на тиждень 14-20 липня в Запорізькій області та заздалегідь подбати про необхідні заходи.
Останні новини України:
Нагадаємо Politeka писала, Нова система оплати за проїзд у Запоріжжі: до чого доведеться звикати мешканцям.
Також Politeka писала, Виплати для ВПО в Запорізькій області з 1 липня: названо випадки, коли допомогу не надаватимуть.