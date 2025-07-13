Мешканців просять поставитися з розумінням до тимчасових незручностей, які можуть виникнути через графік відключення світла на тиждень 14-20 липня в Запорізькій області.

Графік відключення світла на тиждень 14-20 липня в Запорізькій області буде введено через планові роботи з ремонту електрообладнання, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає Запоріжжяобленерго.

У зв’язку з цим буде тимчасово припинено електропостачання в ряді населених пунктів району.

16 липня (середа)

09:00–17:00

с. Дніпрельстан : вул. Жовтнева, Першотравнева, Щаслива

с. Сонячне: вул. Академічна, Будівельників, Весняна, Лазурна, Лугова, Миру

17 липня (четвер)

09:00–17:00

м. Запоріжжя : вул. Дослідна станція

смт Балабине : вулиці Вишнева, Виноградна, Героїв Сталінграду, Депутатська, Залізнична, Запорізька, Матросова, Миру, Мічуріна, Мічурінська, Плавнева, Престижна, Садова, Українська, Щаслива, Ярова, пров. Тихий

с. Бабурка : вулиці Виноградна, Зарічна, Котляревського, Молодіжна, Міська, Нова, Підгірна, Садова, Історична

с. Новослобідка : вулиці Верхня, Вишнева, Залізнична, Миру, Садова, Степна, Шкільна

с. Світанок: вул. Першотравнева

18 числа (п’ятниця)

09:00–17:00

с. Біленьке : вулиці Запорізька, Козача, Набережна

с. Петропіль : вул. Вишнева, Садова

смт Балабине: вул. Вишнева, Щаслива

Причина: плановий ремонт електрообладнання

Мешканців просять поставитися з розумінням до тимчасових незручностей, які можуть виникнути через графік відключення світла на тиждень 14-20 липня в Запорізькій області та заздалегідь подбати про необхідні заходи.

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