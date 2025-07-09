Більш детальна інформація щодо графіка відключення світла в Запорізькій області оприлюднена на офіційних ресурсах.

У зв’язку з плановим обслуговуванням мереж, публікується оновлений графік відключення світла в Запорізькій області, передає Politeka.

Таку інформацію надає Запоріжжяобленерго.

Роботи передбачені в селах, селищах і громадах, де буде виконуватись оновлення електрообладнання.

11 липня без електропостачання з 09:00 до 17:00 залишаться вулиці смт Балабине: Депутатська, Садова, Мічуріна, Вишнева. У селі Біленьке — Центральна, Кооперативна. У Долинському знеструмлення торкнеться Шкільної. У Лукашевому — Гагаріна, Зарічна, Молодіжна.

14 числа роботи триватимуть у Нижній Хортиці (Вишнева, Українська, Центральна, Бригадний), Хортиці (Зоряна), Бабурці (Дружня), Івангороді (Центральна), Запорожці (Запорізька, Козача, Польова, Трудова), Балабиному (Дружби, Східна, Червона, Шкільна).

15 липня електропостачання буде тимчасово призупинене в Кушугумі (Центральна), Бабурці (Нова, Підгірна), Новопетрівці (Квіткова).

Період виконання — щоденно з 09:00 до 17:00 (крім с. Біленьке — до 15:00). Звертаємося до мешканців із проханням заздалегідь враховувати ці зміни та подбати про важливі справи до початку робіт.

Більш детальна інформація щодо графіка відключення світла в Запорізькій області оприлюднена на офіційних ресурсах енергетичних служб.

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