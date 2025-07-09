Более подробная информация о графике отключения света в Запорожской области обнародована на официальных ресурсах.

В связи с плановым обслуживанием сетей публикуется обновленный график отключения света в Запорожской области, передает Politeka.

Такую информацию предоставляет Запорожьеоблэнерго .

Работы предусмотрены в селах, поселках и общинах, где будут выполняться обновления электрооборудования.

11 июля без электроснабжения с 09:00 до 17:00 останутся улицы пгт Балабино: Депутатская, Садовая, Мичурина, Вишневая. В селе Беленькое - Центральная, Кооперативная. В Долинском обесточении коснется Школьной. В Лукашево - Гагарина, Заречная, Молодежная.

14 числа работы пройдут в Нижней Хортице (Вишневая, Украинская, Центральная, Бригадная), Хортице (Зоряна), Бабурке (Дружня), Ивангороде (Центральная), Запорожце (Запорожская, Казачья, Полевая, Трудовая), Балабино (Дружбы, Восточная), Восточная.

15 июля электроснабжение будет временно приостановлено в Кушугуме (Центральная), Бабурке (Новая, Подгорная), Новопетровке (Цветковая).

Период выполнения - ежедневно с 09:00 до 17:00 (кроме с. Беленькое - до 15:00). Обращаемся к жителям с просьбой заранее учитывать эти изменения и позаботиться о важных делах до начала работ.

Более подробная информация о графике отключения света в Запорожской области обнародована на официальных ресурсах энергетических служб.

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