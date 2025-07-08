Обмеження руху транспорту в Запоріжжі носять тимчасовий характер, проте варто знати на якій ділянці дороги їх ввели.

Обмеження руху транспорту в Запоріжжі введено до 10 липня, через що трамваї та тролейбуси змінили свої маршрути, повідомляє Politeka.net.

Попередження зробила прес-служба міської ради.

До 10 липня 2025 року КП «Водоканал» виконує роботи з відновлення асфальтобетонного покриття на двох смугах проїжджої частини по проспекту Соборному — в районі будинку № 228, у напрямку греблі ДніпроГЕС. У зв’язку з цим в зазначеній зоні буде обмеження руху транспорту в Запоріжжі.

обмеження руху транспорту в Запоріжжі також призвело до змін маршрутів громадського транспорту на цей період:

№ 3 : курсуватиме за оновленим маршрутом — «4-й Південний мікрорайон» – «Набережна», додатково запущено два тролейбуси з автономним ходом за маршрутом «Вул. Піщана» – «Вул. Сєдова»;

№ 8 : змінений маршрут — «Сімферопольське шосе» – «Набережна», також залучено два тролейбуси з автономним ходом «Завод «Запоріжкабель» – «Вул. Сєдова»;

№ 11 та № 17: працюють за схемою «Сєдова» – «Набережна».

Окремі рейси на острів Хортиця у будні дні також змінено. Оновлений розклад:

Ранковий рейс:

Відправлення з «Сєдова» — 07:51

«ТЦ Україна» — 08:00

«Пр. Металургів» — 08:12

«ДніпроГЕС» — 08:23

«Музей Запорозького козацтва» — 08:35

«Турбаза Хортиця» — приб. 08:38, відпр. 08:44

«Піщана» — 08:59, далі за маршрутом.

Вечірній рейс:

Відправлення з «Сєдова» — 16:07

«ТЦ Україна» — 16:16

«Пр. Металургів» — 16:28

«ДніпроГЕС» — 16:39

«Музей Запорозького козацтва» — 16:51

«Турбаза Хортиця» — приб. 16:54, відпр. 17:03

зворотній напрямок — через «ДніпроГЕС».

Окремо повідомляється, що через проведення ремонтних робіт ЗВЕМ «Запоріжжяобленерго» буде знеструмлено трансформаторну підстанцію № 30, у зв’язку з чим тимчасово призупиняється рух тролейбусного маршруту № 14 на ділянці від вулиці Говорухи до вулиці Парамонова та далі по вулиці Чумаченка.

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