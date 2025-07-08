Ограничения движения транспорта в Запорожье носят временный характер, однако стоит знать, на каком участке дороги их ввели.

Ограничения движения транспорта в Запорожье введены до 10 июля, из-за чего трамваи и троллейбусы изменили свои маршруты, сообщает Politeka.net.

Предупреждение сделала пресс-служба городского совета.

До 10 июля 2025 г. КП «Водоканал» выполняет работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия на двух полосах проезжей части по проспекту Соборному — в районе дома № 228, в направлении плотины ДнепроГЭС. В этой связи в указанной зоне будет ограничение движения транспорта в Запорожье .

ограничение движения транспорта в Запорожье также привело к изменению маршрутов общественного транспорта на этот период:

№ 3 : будет курсировать по обновленному рейсу - "4-й Южный микрорайон" - "Набережная", дополнительно запущено два троллейбуса с автономным ходом по "Ул. Песчаная" - "Седова";

№ 8 : измененный маршрут – «Симферопольское шоссе» – «Набережная», также привлечены два троллейбуса с автономным ходом «Завод «Запорожкабель» – «Ул. Седова»;

№ 11 и № 17: работают по схеме «Седова» – «Набережная».

Отдельные рейсы на остров Хортица в будние дни изменены. Обновленное расписание:

Утренний рейс:

Отправление из «Седова» - 07:51

«ТЦ Украина» - 08:00

«Пр. Металлургов» - 08:12

«ДнепроГЭС» - 08:23

«Музей Запорожского казачества» - 08:35

«Турбаза Хортица» – приб. 08:38, отпр. 08:44

«Песчаная» - 08:59, далее по маршруту.

Вечерний рейс :

Отправление из «Седова» - 16:07

«ТЦ Украина» - 16:16

«Пр. Металлургов» - 16:28

«ДнепроГЭС» - 16:39

«Музей Запорожского казачества» - 16:51

«Турбаза Хортица» – приб. 16:54, отпр. 17:03

обратное направление – через «ДнепрГЭС».

Отдельно сообщается, что из-за проведения ремонтных работ СВЭМ «Запорожьеоблэнерго» будет обесточена трансформаторная подстанция № 30, в связи с чем временно приостанавливается движение троллейбусного рейса № 14 на участке от улицы Говорухи до улицы Парамонова и далее по улице Чумаченко.

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