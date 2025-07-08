Ограничения движения транспорта в Запорожье введены до 10 июля, из-за чего трамваи и троллейбусы изменили свои маршруты, сообщает Politeka.net.
Предупреждение сделала пресс-служба городского совета.
До 10 июля 2025 г. КП «Водоканал» выполняет работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия на двух полосах проезжей части по проспекту Соборному — в районе дома № 228, в направлении плотины ДнепроГЭС. В этой связи в указанной зоне будет ограничение движения транспорта в Запорожье .
ограничение движения транспорта в Запорожье также привело к изменению маршрутов общественного транспорта на этот период:
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№ 3: будет курсировать по обновленному рейсу - "4-й Южный микрорайон" - "Набережная", дополнительно запущено два троллейбуса с автономным ходом по "Ул. Песчаная" - "Седова";
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№ 8: измененный маршрут – «Симферопольское шоссе» – «Набережная», также привлечены два троллейбуса с автономным ходом «Завод «Запорожкабель» – «Ул. Седова»;
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№ 11 и № 17: работают по схеме «Седова» – «Набережная».
Отдельные рейсы на остров Хортица в будние дни изменены. Обновленное расписание:
Утренний рейс:
- Отправление из «Седова» - 07:51
- «ТЦ Украина» - 08:00
- «Пр. Металлургов» - 08:12
- «ДнепроГЭС» - 08:23
- «Музей Запорожского казачества» - 08:35
- «Турбаза Хортица» – приб. 08:38, отпр. 08:44
- «Песчаная» - 08:59, далее по маршруту.
Вечерний рейс :
- Отправление из «Седова» - 16:07
- «ТЦ Украина» - 16:16
- «Пр. Металлургов» - 16:28
- «ДнепроГЭС» - 16:39
- «Музей Запорожского казачества» - 16:51
- «Турбаза Хортица» – приб. 16:54, отпр. 17:03
- обратное направление – через «ДнепрГЭС».
Отдельно сообщается, что из-за проведения ремонтных работ СВЭМ «Запорожьеоблэнерго» будет обесточена трансформаторная подстанция № 30, в связи с чем временно приостанавливается движение троллейбусного рейса № 14 на участке от улицы Говорухи до улицы Парамонова и далее по улице Чумаченко.
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