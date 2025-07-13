График отключения света на неделю 14-20 июля в Запорожской области будет введен из-за плановых работ по ремонту электрооборудования, сообщает Politeka.
Такую информацию предоставляет Запорожьеоблэнерго .
В этой связи будет временно прекращено электроснабжение в ряде населенных пунктов района.
16 июля (среда)
09:00–17:00
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с. Днепрельстан : ул. Октябрьская, Первомайская, Счастливая
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с. Солнечное : ул. Академическая, Строителей, Весенняя, Лазурная, Луговая, Мира
17 июля (четверг)
09:00–17:00
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м. Запорожье : ул. Опытная станция
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пгт Балабино : улицы Вишневая, Виноградная, Героев Сталинграда, Депутатская, Железнодорожная, Запорожская, Матросова, Мира, Мичурина, Мичуринская, Плавневая, Престижная, Садовая, Украинская, Счастливая, Яровая, пер. Тихий
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с. Бабурка : улицы Виноградная, Заречная, Котляревского, Молодежная, Городская, Новая, Подгорная, Садовая, Историческая
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с. Новослободка : улицы Верхняя, Вишневая, Железнодорожная, Мира, Садовая, Степная, Школьная
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с. Рассвет : ул.
18 числа (пятница)
09:00–17:00
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с. Беленькое : улицы Запорожская, Казачья, Набережная
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с. Петрополь : ул. Вишневая, Садовая
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пгт Балабино : ул. Вишневая, Счастливая
Причина: плановый ремонт электрооборудования
Жителей просят отнестись с пониманием к временным неудобствам, которые могут возникнуть из-за графика отключения света на неделю 14-20 июля в Запорожской области и заранее позаботиться о необходимых мерах.
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