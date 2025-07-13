Жителей просят отнестись с пониманием к временным неудобствам, которые могут возникнуть из-за графика отключения света на неделю 14-20 июля в Запорожской области.

График отключения света на неделю 14-20 июля в Запорожской области будет введен из-за плановых работ по ремонту электрооборудования, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет Запорожьеоблэнерго .

В этой связи будет временно прекращено электроснабжение в ряде населенных пунктов района.

16 июля (среда)

09:00–17:00

с. Днепрельстан : ул. Октябрьская, Первомайская, Счастливая

с. Солнечное : ул. Академическая, Строителей, Весенняя, Лазурная, Луговая, Мира

17 июля (четверг)

09:00–17:00

м. Запорожье : ул. Опытная станция

пгт Балабино : улицы Вишневая, Виноградная, Героев Сталинграда, Депутатская, Железнодорожная, Запорожская, Матросова, Мира, Мичурина, Мичуринская, Плавневая, Престижная, Садовая, Украинская, Счастливая, Яровая, пер. Тихий

с. Бабурка : улицы Виноградная, Заречная, Котляревского, Молодежная, Городская, Новая, Подгорная, Садовая, Историческая

с. Новослободка : улицы Верхняя, Вишневая, Железнодорожная, Мира, Садовая, Степная, Школьная

с. Рассвет : ул.

18 числа (пятница)

09:00–17:00

с. Беленькое : улицы Запорожская, Казачья, Набережная

с. Петрополь : ул. Вишневая, Садовая

пгт Балабино : ул. Вишневая, Счастливая

Причина: плановый ремонт электрооборудования

Жителей просят отнестись с пониманием к временным неудобствам, которые могут возникнуть из-за графика отключения света на неделю 14-20 июля в Запорожской области и заранее позаботиться о необходимых мерах.

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