Актуальный график отключения света в Запорожской области доступен в контактных центрах поставщиков или на официальных ресурсах.

В течение двух дней - 17 и 18 июля 2025 года запланирован график отключения света в Запорожской области из-за технического обслуживания и обновления электрооборудования, сообщает Politeka.

Об этом информирует Запорожьеоблэнерго .

Временно без электроснабжения останутся жители нескольких городов, поселков и сел.

В четверг, 17 июля, электроэнергию отключат в следующих населенных пунктах: Беленькое, Красноднепровка, Лысогорка, Каневское (все полностью), а также частично в Запорожье - на ул.

Кроме того, ограничения электроподачи коснутся пгт Балабино — на ряде улиц, включая Вишневую, Героев Сталинграда, Железнодорожную, Депутатскую, Матросова, Мира, Престижную, Счастливую, Мичурина и Украинскую.

Прерывания питания также ожидаются в селах Бабурка, Новослободка и Рассвет – на улицах Виноградная, Садовая, Степная, Подгорная, Первомайская, Заречная, Школьная, Новая, Городская, Историческая и другие.

В пятницу, 18 июля, энергетики продолжат модернизацию сетей в Беленьком, Петрополе и Балабино. Там работы будут вестись на улицах Запорожская, Казачья, Набережная, Садовая, Счастливая и Вишневая.

Работы будут проводиться ежедневно с 09:00 до 17:00. Потребителей просят учитывать временные неудобства при планировании дел. Следует в частности позаботиться о зарядке гаджетов и других делах, требующих наличия электроэнергии.

Актуальный график отключения света в Запорожской области доступен в контактных центрах поставщиков или на официальных ресурсах. Чтобы знать всю необходимую информацию, следите за официальными источниками.

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