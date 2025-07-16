У Рівному, як і в інших регіонах, продовжує діяти програма надання безкоштовного житла для переселенців, тож розповідаємо деталі.

Безкоштовне житло для переселенців у Рівному можна отримати за визначених умов, подавши відповідний пакет документів до місцевої влади, повідомляє Politeka.

Як пишуть Факти, безкоштовне житло для переселенців у Рівному надається з комунального житлового фонду громади. Скористатися цією можливістю можуть ті, хто зареєстрований у Єдиній базі даних ВПО, не має власної нерухомості або мешкає в оселі меншій за встановлену норму.

Йдеться про приміщення, яке надається на рік із правом подовження. Усе це не потребує оплати, окрім комунальних послуг.

Наразі безкоштовне житло для переселенців у Рівному передбачає тимчасовий прихисток для сімей із дітьми, вагітних жінок, пенсіонерів і людей, які не можуть працювати через стан здоров’я.

Особливу увагу приділяють багатодітним родинам, а також тим, чий будинок повністю зруйнований чи виявився непридатним для життя через бойові дії.

Процедура чітко регламентована. Насамперед потрібно подати заяву до органу місцевого самоврядування або до ЦНАПу, вказавши причини потреби в житловому приміщенні. Заявник має бути офіційно зареєстрованим як ВПО.

У заяві зазначаються всі члени родини, які автоматично включаються до квартирного обліку, навіть якщо їхня реєстрація не збігається з адресою подання. Головне, щоб вони не стояли на аналогічному обліку в інших громадах.

До заяви потрібно додати пакет документів, зокрема посвідчення особи, довідку про статус ВПО, документи про родинні зв’язки та інші довідки, які підтверджують право на першочергове отримання будинку.

Наприклад, свідоцтво про народження дитини, посвідчення інвалідності або документ про втрату нерухомості внаслідок бойових дій.

Джерело: Факти.

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