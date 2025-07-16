В Ровно, как и в других регионах, продолжает действовать программа предоставления бесплатного жилья для переселенцев, так что рассказываем детали.

Бесплатное жилье для переселенцев в Ровно можно получить при определенных условиях, предоставив соответствующий пакет документов местным властям, сообщает Politeka.

Бесплатное жилье для переселенцев в Ровно предоставляется из коммунального жилищного фонда общины. Воспользоваться этой возможностью могут те, кто зарегистрирован в Единой базе данных ВПЛ, не имеет собственной недвижимости или проживает в доме меньше установленной нормы.

Речь идет о помещении, предоставляемом на год с правом продления. Все это не требует оплаты, кроме коммунальных услуг.

Сейчас бесплатное жилье для переселенцев в Ровно предусматривает временное убежище для семей с детьми, беременных женщин, пенсионеров и людей, которые не могут работать из-за здоровья.

Особое внимание уделяется многодетным семьям, а также тем, чей дом полностью разрушен или оказался непригодным для жизни из-за боевых действий.

Процедура четко регламентирована Прежде всего, необходимо подать заявление в орган местного самоуправления или в ЦНАП, указав причины потребности в жилом помещении. Заявитель должен быть официально зарегистрирован как ВПЛ.

В заявлении указываются все члены семьи, которые автоматически включаются в квартирный учет, даже если их регистрация не совпадает с адресом представления. Главное, чтобы они не стояли на аналогичном учете в других общинах.

К заявлению нужно добавить пакет документов, в том числе удостоверение личности, справку о статусе ВПЛ, документы о родственных связях и другие справки, подтверждающие право на первоочередное получение дома.

Например, свидетельство о рождении ребенка, удостоверение инвалидности или документ о потере недвижимости в результате боевых действий.

Источник: Факты .

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