Графік відключення світла на тиждень 14–20 липня в Одеській області буде застосовано через планові роботи у Мирному та Граденицях, повідомляє Politeka.

Біляївська міська рада інформує жителів сіл про заплановані профілактичні заходи.

14 липня АТ "ДТЕК Одеські електромережі" виконає технічні дії з модернізації інфраструктури в окремих локаціях. Мета – покращення якості постачання та запобігання аваріям. Роботи передбачають відключення електроенергії з 08:00 до 18:00.

У селі Мирне обмеження охоплять такі вулиці: Виноградна, Городня, Котляревського, Крайня, Миру, Новоселів, Паркова, Радісна, Річкова, Річна, Сагайдачного, Сонячна, Степова, Українки Лесі, Франка Івана, Фрейдентальська, Хмельницького Богдана, Центральна, Шевченка, а також провулок Шкільний.

У Граденицях без напруги залишиться вул. Шатохіна Сергія Героя України.

лампи

Планові відключення мають на меті забезпечити стабільність функціонування електромереж. Місцева влада просить із розумінням поставитися до ситуації та заздалегідь підготуватися.

Важливо: слідкуйте за графіком відключення світла на тиждень 14–20 липня в Одеській області, щоб знати про всі зміни.

З усіх питань можна звертатися до постачальника або переглянути актуальні оголошення на сайтах органів самоврядування.

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