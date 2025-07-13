Важливо: слідкуйте за графіком відключення світла на тиждень 14–20 липня в Одеській області, щоб знати про всі зміни.

Графік відключення світла на тиждень 14–20 липня в Одеській області буде застосовано через планові роботи у Мирному та Граденицях, повідомляє Politeka.

Біляївська міська рада інформує жителів сіл про заплановані профілактичні заходи.

14 липня АТ "ДТЕК Одеські електромережі" виконає технічні дії з модернізації інфраструктури в окремих локаціях. Мета – покращення якості постачання та запобігання аваріям. Роботи передбачають відключення електроенергії з 08:00 до 18:00.

У селі Мирне обмеження охоплять такі вулиці: Виноградна, Городня, Котляревського, Крайня, Миру, Новоселів, Паркова, Радісна, Річкова, Річна, Сагайдачного, Сонячна, Степова, Українки Лесі, Франка Івана, Фрейдентальська, Хмельницького Богдана, Центральна, Шевченка, а також провулок Шкільний.

У Граденицях без напруги залишиться вул. Шатохіна Сергія Героя України.

Планові відключення мають на меті забезпечити стабільність функціонування електромереж. Місцева влада просить із розумінням поставитися до ситуації та заздалегідь підготуватися.

Важливо: слідкуйте за графіком відключення світла на тиждень 14–20 липня в Одеській області, щоб знати про всі зміни.

З усіх питань можна звертатися до постачальника або переглянути актуальні оголошення на сайтах органів самоврядування.

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