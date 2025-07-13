Важно: следите за графиком отключения света на неделю 14–20 июля в Одесской области, чтобы знать обо всех изменениях.

График отключения света на неделю 14–20 июля в Одесской области будет применен из-за плановых работ в Мирном и Граденицах, сообщает Politeka.

Беляевский городской совет информирует жителей сел о запланированных профилактических мерах.

14 июля АО "ДТЭК Одесские электросети" выполнит технические действия по модернизации инфраструктуры в отдельных локациях. Цель – улучшение качества снабжения и предотвращение аварий. Работы предполагают отключение электроэнергии с 08:00 до 18:00 .

В селе Мирное ограничение охватят такие улицы: Виноградная, Огородная, Котляревского, Крайняя, Мира, Новоселов, Парковая, Радостная, Речная, Речная, Сагайдачного, Солнечная, Степная, Украинки Леси, Франко Ивана, Фрейдентальская, Хмельницкого Богдана, Центральная, Шевченко, а.

В Граденицах без напряжения останется ул. Шатохина Сергея Героя Украины.

Плановые отключения направлены на обеспечение стабильности функционирования электросетей. Местные власти просят с пониманием отнестись к ситуации и заранее подготовиться.

Важно: следите за графиком отключения света на неделю 14–20 июля в Одесской области , чтобы знать обо всех изменениях.

По всем вопросам можно обращаться к поставщику или просмотреть актуальные объявления на сайтах органов самоуправления.

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