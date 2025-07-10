Графік відключення світла в Запорізькій області може бути скоригований у разі несприятливих погодних умов або непередбачених технічних труднощів.

Графік відключення світла в Запорізькій області включає масштабні технічні роботи, що триватимуть протягом 11 та 14 липня 2025 року, повідомляє Politeka.

Комунальні служби здійснюватимуть модернізацію електрообладнання у низці населених пунктів, тому тимчасово буде обмежено постачання електроенергії з 09:00 до 17:00.

У понеділок, 14 липня, енергопостачання припинять у селах Нижня Хортиця, Хортиця, Бабурка, Івангород, Запорожець і Балабине. Без струму залишаться житлові будинки по вулицях Вишнева, Українська, Центральна, Бригадний провулок, Зоряна, Дружня, Запорізька, Козача, Польова, Трудова, Дружби, Східна, Червона та Шкільна. Технічні бригади працюватимуть у звичному режимі до завершення оновлення ліній.

Раніше, 11 липня, ремонтні заходи тривали в смт Балабине — на ділянках по Депутатській, Садовій, Мічуріна та Вишневій. Також планові знеструмлення відбулись у Петрополі, Біленькому, Долинському та Лукашевому. Перелік адрес охоплює житлові будинки на Новоселів, Кооперативній, Центральній, Гагаріна, Зарічній і Молодіжній.

Роботи є частиною профілактики та оновлення мережі в умовах зростаючих навантажень і частої аварійності, спричиненої воєнними подіями. Адміністрація регіону просить місцевих мешканців із розумінням ставитися до тимчасових незручностей і завчасно планувати побутові справи.

Зверніть увагу: графік відключення світла в Запорізькій області може бути скоригований у разі несприятливих погодних умов або непередбачених технічних труднощів. Оновлену інформацію можна знайти на офіційних ресурсах обленерго або в місцевих каналах комунікації.

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