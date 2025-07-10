График отключения света в Запорожской области может быть скорректирован в случае неблагоприятных погодных условий или непредвиденных технических затруднений.

График отключения света в Запорожской области включает в себя масштабные технические работы, которые продлятся в течение 11 и 14 июля 2025 года, сообщает Politeka.

Коммунальные службы будут осуществлять модернизацию электрооборудования в ряде населенных пунктов, поэтому временно будут ограничены поставки электроэнергии с 09:00 до 17:00.

В понедельник, 14 июля, энергоснабжение будет прекращено в селах Нижняя Хортица, Хортица, Бабурка, Ивангород, Запорожец и Балабино. Без тока останутся жилые дома по улицам Вишневая, Украинская, Центральная, Бригадный переулок, Звездная, Дружеская, Запорожская, Казачья, Полевая, Трудовая, Дружбы, Восточная, Красная и Школьная. Технические бригады будут работать в обычном режиме до завершения обновления линий.

Ранее, 11 июля, ремонтные мероприятия продолжались в пгт Балабино — на участках по Депутатскому, Садовому, Мичурину и Вишневому. Также плановые обесточивания прошли в Петрополе, Беленьком, Долинском и Лукашевом. Список адресов охватывает жилые дома на Новоселов, Кооперативной, Центральной, Гагарина, Заречной и Молодежной.

Работы являются частью профилактики и обновления сети в условиях возрастающих нагрузок и частой аварийности, вызванной военными событиями. Администрация региона просит местных жителей с пониманием относиться к временным неудобствам и заранее планировать бытовые дела.

Обратите внимание: график отключения света в Запорожской области может быть скорректирован в случае неблагоприятных погодных условий или непредвиденных технических затруднений. Обновленную информацию можно найти на официальных ресурсах облэнерго или местных каналах коммуникации.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Новая система оплаты за проезд в Запорожье: к чему придется привыкать жителям.

Також Politeka писала, Выплаты для ВПЛ в Запорожской области с 1 июля: названы случаи, когда помощь не будут оказывать.

Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожской области: осталось несколько дней для получения помощи.