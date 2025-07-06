Місцевим варто знати про оновлений графік відключення газу на тиждень з 7 по 13 липня у Київській області.

Графік відключення газу на тиждень з 7 по 13 липня у Київській області охоплює кілька населених пунктів, повідомляє Politeka.

Як стало відомо з офіційного повідомлення ПАТ Київгаз, графік відключення газу на тиждень з 7 по 13 липня у Київській області передбачає припинення газопостачання на 689 вулицях у Києві.

Йдеться про саме житлові будинки, де обмеження діятимуть 10.07. З повним переліком вулиць можна ознайомитись на офіційному сайті підприємства.

Окрім цього, графік відключення газу на тиждень з 7 по 13 липня у Київській області стосується сіл Дорогинка та Журавлиха. У Дорогинці незручності триватимуть з 7 по 11 число, а в Журавлисі вони вже почали діяти з 1.07 і триватимуть до 11.07.

Мешканців просять перекрити крани перед газовими приладами, щоб уникнути непередбачених ситуацій, і не відкривати їх самовільно до завершення усіх робіт.

Ремонтники наголошують, що допуск до приміщень для фахівців повинен бути обов’язково забезпечений. Вони працюватимуть у спецодязі та з відповідними службовими перепустками.

Усі операції виконуватимуть кваліфіковані спеціалісти місцевої філії компанії "Газмережі". Відновлення подачі блакитного палива відбуватиметься поступово одразу після завершення технічних процедур.

Це планові роботи, які проводяться задля безпеки. За словами представників компанії, мережі потребують обслуговування. Вчасна перевірка та оновлення дозволяє запобігти серйозним аваріям у майбутньому.

Особливо це актуально в літній період, коли зменшується навантаження на систему і простіше проводити такі втручання без шкоди для великої кількості користувачів.

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