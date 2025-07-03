Графік відключення води у Чернігові розроблений з урахуванням усіх необхідних заходів для якнайшвидшого усунення технічних проблем.

Графік відключення води у Чернігові введуть через планові аварійно-ремонтні роботи 4–5 липня, повідомляє Politeka.

У Чернігові у зв’язку з аварійно-ремонтними роботами на водопроводі діаметром 150 мм (обстеження пориву) на куті вулиць Тролейбусна та Гетьмана Полуботка 4 липня з 15:00 до 5 липня 20:00 буде припинено водопостачання для споживачів приватних житлових будинків за адресами:

вул. Тролейбусна №3,4,5,6,7,8,9,11,13,21; провулок Тролейбусний №2,2а,4,6,8; вул. Івана Ремболовича; вул. Василя Хижнякова №2,3,5. Також без води залишаться юридичні споживачі по вул. Тролейбусна №1,13 та вул. Шевченко №50б,54.

Окрім того, 4 липня з 9:00 до 15:00 відключення водопостачання відбудеться у зв’язку із заміною засувки на водопроводі діаметром 50 мм за адресою вул. Богуна, 27. В цей час без води будуть юридичні споживачі за адресами вул. Богуна №27 та №40.

Мешканців і підприємців, які потрапляють під планові відключення, просять завчасно зробити запаси, аби уникнути незручностей у цей період.

Графік відключення води у Чернігові розроблений з урахуванням усіх необхідних заходів для якнайшвидшого усунення технічних проблем на мережах та відновлення нормального водопостачання для населення і підприємств міста.

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