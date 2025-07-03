График отключения воды в Чернигове разработан с учетом всех необходимых мер по скорейшему устранению технических проблем.

График отключения воды в Чернигове будет введен из-за плановых аварийно-ремонтных работ 4–5 июля, сообщает Politeka.

В Чернигове в связи с аварийно-ремонтными работами на водопроводе диаметром 150 мм (обследование порыва) на углу улиц Троллейбусная и Гетьмана Полуботка 4 июля с 15:00 по 5 июля 20:00 будет прекращено водоснабжение для потребителей частных жилых домов по адресам:

ул. Троллейбусная №3,4,5,6,7,8,9,11,13,21; переулок Троллейбусный №2,2а,4,6,8; ул. Ивана Ремболовича; ул. Василия Хижнякова №2,3,5. Также без воды останутся юридические потребители на ул. Троллейбусная №1,13 и ул. Шевченко №50б,54.

Кроме того, 4 июля с 9.00 до 15.00 отключение водоснабжения произойдет в связи с заменой задвижки на водопроводе диаметром 50 мм по адресу ул. Богуна, 27. В настоящее время без воды будут юридические потребители по адресам ул. Богуна №27 и №40.

Жителей и предпринимателей, которые попадают под плановые отключения, просят заблаговременно произвести запасы во избежание неудобств в этот период.

График отключения воды в Чернигове разработан с учетом всех необходимых мер по скорейшему устранению технических проблем на сетях и восстановлению нормального водоснабжения для населения и предприятий города.

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