Прогноз погоди у Дніпрі на тиждень з 7 по 13 липня обіцяє бути стабільно теплим з хвилями спеки

Прогноз погоди у Дніпрі на тиждень з 7 по 13 липня зробили синоптики та розповіли українцям, чого чекати після навали спеки, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли в Sinoptik.ua.

Синоптики склали прогноз погоди у Дніпрі на тиждень з 7 по 13 липня, вони обіцяють деякі зміни та сюрпризи. Тиждень розпочнеться з тепла. У понеділок 7-ого числа: ранок у місті обіцяє бути безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Дождів не прогнозується. Температура повітря підніметься до +32 градусів.

У вівторок 08.07: повітря прогріється до +35 градусів. Увесь день у місті небо буде ясним, й хмари не затьмарять його до кінця дня. Дождів не прогнозується.

Середа 09.07: ясна пора очікується вранці та ввечері, а вдень небосвід можуть затягнути хмари, проте ненадовго. Без опадів. Температура – від +24 до +35.

У четвер, 10 липня: синоптики обіцяють від 24 до 35 градусів зі знаком "+". Хмар на небі спостерігатися не буде, день обіцяє бути ясним. Без опадів.

П'ятниця 11.07: очікується ясна пора, у другій половині дня небо затягнеться хмарами, щоб ввечері знову очиститися. Без опадів. Температура повітря – +21 до +29.

Субота 12.07: увесь день небосвід триматиметься ясним, проте хмари затьмарять його в кінці дня. Опадів не буде - прогріється від +20 до +28.

Неділя 13.07:вдень небо можуть затягнути хмари, проте ненадовго. Протримається +20 до +29. Народний прогноз: наші пращури прислуховувались до зозулі: якщо вона продовжує кувати – літо буде хороше і довге. Отже прогноз погоди у Дніпрі на тиждень з 7 по 13 липня обіцяє бути стабільно теплим та спекотним без опадів.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області: хто заплатить у шість разів більше.

Також Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області: якими вони можуть бути.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області: українців готові підтримати, перелік безкоштовних послуг.